‘Geleceğin Dünyası’ Yönetim Bilişim Zirvesi’nde tartışıldı

Türkiye’nin 15 ilinden 23 üniversitenin bilişim ve girişimcilik kulübü öğrencileri, akademisyenler ve sektör temsilcileri 6. Ulusal Yönetim Bilişim Zirvesi’nde bir araya geldi. Zirvede, geleceğin dünyası tartışıldı.

Yeditepe Üniversitesi Bilişim ve Girişimcilik kulüplerinin düzenlediği, 6. Ulusal Yönetim Bilişim Zirvesi, üniversitenin 26 Ağustos Yerleşimi’nde gerçekleştirildi. Ana teması ‘Geleceğin Dünyası’ olan zirveye Türkiye’nin 15 ilinden 23 üniversitenin bilişim ve girişimcilik kulübü öğrencileri, akademisyenler ve sektör temsilcilerinin de bulunduğu 800 kişi katıldı.

Bilişim ve girişimcilik alanına önemli katkılar sunan iş dünyası ile öğrenci ve akademisyenleri buluşturmak, geleceğin bilişim ve girişimcilik dünyasına yön verecek projelerin tartışıldığı bir platform oluşturmak amacıyla düzenlenen zirve iş dünyasından isimleri ağırladı.

“DEĞİŞİMİ YÖNETMEZSENİZ YOK OLURSUNUZ”

Zirvede konuşan Alibaba.com Türkiye Müdürü Cüneyt Erpolat, “Değişimin bir parçası olun. Değişimi yönetmezseniz yok olursunuz” önerisinde bulunarak, “Yapay zeka, nesnelerin interneti ve sesli ticaret ve tek başına sesli ticaret, ticaretin iş yapış biçimi ve modelini değiştirecektir” diye konuştu.

Limak Teknoloji CEO’su Teymur Şanlılar ise inşaat sektöründeki verimliliğin son 20 yılda yalnızca yüzde 1 arttığını ifade ederek, inşaat sektörünün geride kalmasını değişim yönetimi sorununa bağladı.

“YAPMAMIZ GEREKEN DEĞER ÜRETMEK”

Logosoft Yönetim Danışmanı Birol Cabadak ise, “Çok uzaklarda olduğunu düşündüğümüz pek çok şey gerçekleşti. Bizim de artık 5 - 10 yıllık planlar değil, 6 ay sonrasında her şeyin değişeceğine dair planlar yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

Havas CEO’su Cüneyt Devrim de, “Eskiden yaptığımız ürünümüzü tanıtmaktı. Artık yapmamız gereken değer üretmek” diyerek reklam sektöründeki değişimi vurguladı.

İş dünyasından birçok konuşmacının yer aldığı ve sektörel panellerin düzenlendiği zirvede bir de akademik panel gerçekleştirildi. Yeditepe Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Çağla Şeneler’in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde; İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zehra Çataltepe, Boğaziçi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Bilgin Metin ve Optiwisdom Şirketi Kurucusu Doç. Dr. Şadi Evren Şeker, dijital çağın yükselen değerleri olan yapay zekâ, veri bilimi ve siber güvenlik gibi birçok konuyu ele aldı.