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Gebze Teknik Üniversitesi'nde robotlar yarıştı

Mesut IŞIK- Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), () - GEBZE Teknik Üniversitesi Robotik ve Otomasyon Topluluğu tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Gebze Teknik Üniversitesi Kelebek Robot Olimpiyatları'nda öğrenciler yaptıkları robotlarla yarıştı. Gebze...

Gebze Teknik Üniversitesi'nde robotlar yarıştı

Mesut IŞIK- Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), () - GEBZE Teknik Üniversitesi Robotik ve Otomasyon Topluluğu tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Gebze Teknik Üniversitesi Kelebek Robot Olimpiyatları'nda öğrenciler yaptıkları robotlarla yarıştı.
Gebze Teknik Üniversitesi Robotik ve Otomasyon Topluluğu tarafından düzenlenen 3 gün sürecek olan 1. Uluslararası Gebze Teknik Üniversitesi Kelebek Robot Olimpiyatları bugün başladı. 7 kategoride düzenlenen yarışmaya 400 ekip başvuru yaptı. Organizasyonda 'Çizgi izleyen', 'Mikro Sumo', 'Labirent Çözen', 'Serbest', 'Hünkar Çayırı', 'Kelebek Drone' ve 'Gel Tasarla Üret' kategorisine katılanlar tasarladıkları robotlarla yarışacak.
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün yarışmanın açılışında yaptığı konuşmada, "Ben sizleri robot sevdalıları olarak görmekteyim. Birçok araştırmada dünyanın çok yakın gelecekte 50 milyarın üzerinde robotun çalışacağı, insanlara, teknolojiye, üretime hizmet edecekleri söyleniyor. Bu ancak ve ancak sizlerin bu konulardaki dünyadaki bizim rekabetimizi bu beklenilen sonuçları sizlerin yarışmalarla, heveslerle ortaya koyduğumuz emeklerin ürünlere dönüşmesiyle ve inandığımız bu teknolojiye karşı kendimizi geliştirme yolunda ortaya koyduğunuz performansla bir bütün olacak" dedi.
Gebze Teknik Üniversitesi Robotik ve Otomasyon Kulübü Başkanı Bahar Güçlü ise, "Gebze Teknik Üniversitesi Robotik ve Otomasyon kulübü olarak bu yıl ilkini düzenlediğimiz 1. Uluslararası Gebze Teknik Üniversitesi Kelebek Robot Olimpiyatları 6-7-8 Nisan tarihlerinde üniversite kampüsümüzde devam edecek. Olimpiyat içeriğinde 7 yarışma var. Her yaştan, her okuldan arkadaşlarımızı davet ederek robot dünyasına gönül vermiş bütün arkadaşlarımızı burada görmek istediğimiz bir organizasyon" diye konuştu.

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