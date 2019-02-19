FOXplay ve Hepsiburada iş birliğine imza attı

İSTANBUL, () - FOX’un yeni online içerik platformu FOXplay, e-ticaret platformu Hepsiburada ile iş birliğine imza attı.

FOXplay ve Hepsiburada gerçekleştirdikleri iş birliğiyle dünyada ilk kez hayata geçirilecek bir uygulamaya imza attı. Yapılan iş birliğiyle Türkiye’nin ilk e-ticaret özellikli dizisi '4N1K Yeni Başlangıçlar'da 'İzlerken Al' özelliği kullanılarak izleme deneyimi bölünmeden alışveriş yapılabilecek. İzleyiciler, hayran oldukları oyuncuların kıyafetlerinden, beğendikleri tüm ürünlere 'İzlerken Al' seçeneğiyle, sahip olabilecek. Seyirciler diziyi izlerken durdurup beğenilen ürünleri sepete atarak Hepsiburada üzerinden anında satın alabilecek.

FOX Networks Group Genel Müdür Yardımcısı ve Satış Grup Başkanı Mehmet İçağasıoğlu, “Kullanıcılar FOXPlay üzerinden en sevdikleri FOX dizilerini, programları, filmleri ve dijitale özel içeriklere erişebilecek. İzleyiciler sevdikleri içerikleri sadece izlemekle kalmayıp, o anda gördükleri ve beğendikleri ürünleri tek bir tıkla, Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada üzerinden satın alabilecek.” dedi.

Hepsiburada CMO'su Yüce Zerey ise iş birliği ile ilgili, “Türkiye’nin Hepsiburada'sı olarak, müşteri odaklı, kaliteli ve katma değerli alışveriş deneyimini önceleyen bir şirket yaklaşımımız var. FOX ekibiyle birlikte bir ilki gerçekleştirerek Türkiye’ye armağan ettiğimiz bu yeni özellik, içerik izleme deneyimiyle alışveriş keyfinin adeta bir kesişimi. Sunduğumuz bu deneyim sayesinde içerik tüketimi ve alışveriş deneyiminin tanımı değişecek.” dedi.