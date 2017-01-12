Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden gidecek
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden...
İşte; Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı...
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest bırakılsın
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest...
MHP Lideri Bahçeli'den gündem değiştirecek bomba açıklama
Bahçeli'den erken seçim sinyali!

Evkur Yeni Malatyasporlu Sezer Özmen: "Mayıs'ta bu işi bitireceğiz"

 Evkur Yeni Malatyaspor'un stoperi Sezer Özmen, Evkur Yeni Malatyaspor'un iddialı bir takım olduğunu, kendisinin de iddialı olmayı sevdiğini ifade ederek, takımı hep birlikte şampiyon yapacaklarını söyledi. Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor...

Evkur Yeni Malatyasporlu Sezer Özmen: "Mayıs'ta bu işi bitireceğiz"

 Evkur Yeni Malatyaspor'un stoperi Sezer Özmen, Evkur Yeni Malatyaspor'un iddialı bir takım olduğunu, kendisinin de iddialı olmayı sevdiğini ifade ederek, takımı hep birlikte şampiyon yapacaklarını söyledi.

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor ile yollarını ayırdıktan sonra devre arasında Evkur Yeni Malatyaspor ile anlaşan Özmen, "Benim için çok güzel bir başlangıç oldu. Sonuçta yeni bir takım ve yeni bir arkadaş grubuna geldim. Hiç zorluk çekmedim" dedi.

KAMP ÇALIŞMALARIMIZIN KARŞILIĞINI İLK MAÇTA ALMAK İSTİYORUZ

Özmen, takım olarak çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi: "Arkadaşlarım ve hocalarım sağ olsunlar çok iyi bir şekilde beni karşıladılar. Bütün misafirperverliklerini gösterdiler. Şimdi geldik, Malatya'dayız. Önümüzde çok önemli bir maç var. Rakibimiz gibi görünen Sivasspor ile sahamızda karşılaşacağız. İnşallah kamptaki çalışmalarımızın karşılığını ilk hafta kendi sahamızda Sivasspor ile oynayacağımız karşılaşmada alacağız."

Takımda savunma bölgesinde tatlı bir rekabetin olacağını ifade eden genç oyuncu, "Bu her zaman olması gereken bir durum. Bu en alt ligde oynayan takımda da olmalı, hele hele şampiyonluğa oynayan bir takımda mecbur olmalıdır. İddialı bir yere geldim. İddialı olmayı seviyorum. İnşallah hep beraber kim oynarsa oynasın hiç fark etmeksizin ben oynadığım zaman arkamdaki arkadaş, arkadaş oynadığı zaman ben bekleyen olarak birbirimize en iyi desteği verip, şampiyon olmak istiyoruz. Sonuçta tek hedef için, şampiyonluğu yaşamak için buradayız. Bunu hissettiğim ve buna inandığım için buradayım. Mayıs ayında bu işi bitireceğiz" diye konuştu.

TERİMİN SON DAMLASINA KADAR MÜCADELEMİ SÜRDÜRECEĞİM

Özmen, Evkur Yeni Malatyaspor'un başarısı için elinden geleni yapacağını kaydederek, "Ligin ikinci yarısı kimin oynadığı ya da oynamadığı hiç önemli değil. Bu önemli olmamalı. Artık bunları kaldırabilecek profesyonellikteki insanlarız. Hocam görev verdiği taktirde bugün, yarın ya da 10'ncu hafta olsun hiç önemli değil, ben hazırım. Bir dakikada görev alsam, 90 dakikada görev alsam sorun değil. Oynamamazlık ya da performansımın altında oynamak bana hiçbir zaman yakışmaz. Aldığım her dakika için terimin son damlasına kadar mücadelemi sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sezer Özmen'in açıklamaları

HABER - KAMERA: MİKAİL PELİT/MALATYA, ()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55