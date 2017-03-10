ERÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Halıcı, Antarktika’da

KAYSERİ, () - ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökhan Halıcı, Antarktika’da Türkiye’ye ait bilim üssü kurulma çalışmalarında bulunmak üzere, bilim ekibi ile birlikte ikinci kez Antarktika’ya gitti.

ERÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Halıcı, "Antarktika kıtasındaki araştırmalar günümüzde son derece popülerdir. Türkiye Cumhuriyeti, Antarktika’da bir bilim üssü kurmaya çalışıyor. Bunun için Türkiye yoğun çaba gösteriyor. Tabi bizim burada bilim üssü kurabilmemiz için Antarktik Danışma Kurulunda, danışman ülke statüsüne ulaşmamız gerek" dedi. Prof. Dr. Halıcı, şunları söyledi:

"Şu an Antarktika’da 29 ülke danışman ülke statüsündedir. Türkiye’nin Antarktika’da söz sahibi olabilmesi için, danışma kuruluna girebilmesi için öncelikle kıta ile ilgili çalışmalar yapılması gerekiyor. Biz Türk ekibi olarak 2016’da Antarktika’ya ilk seferimizi gerçekleştirdik. Burada Ukrayna’nın Vernetsya Üssü’nde 15 günlük bir çalışma yaptık ve başarı ile ayrıldık. Antarktika’da 40 gün bilimsel araştırma yaptık. Ben burada James Ross adası ve çevresinde 500’e yakın diken ve kara yosunu örneği topladım. Bu topladığım örneklerin bir kısmının sınıflandırılmasını araştırma yaptığımız bölgede gerçekleştirdim. Geri kalanını da laboratuarda araştırıp makale üretmeye çalışacağız. Bizim amacımız ilerleyen zamanlarda kıtada daha fazla Türk bilim insanının çalışmalar yapmasını sağlamak. Türk bilim insanları olarak kıtayla ilgili yapabildiğimiz kadar bilimsel makale üretmek ve en sonunda da Antarktika’da Türkiye’nin bir Bilim Üssü’nün olması ve bizimde kıtada söz sahibi olmamız."



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