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Elektrik faturasını azaltan cihaz geliştirdi

Turgay İPEK/ERZURUM, ()- ERZURUM'da 'Dadaş mucit' lakaplı elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı (57), elektrik sayaçlarında 25 tasarruf sağlayan cihaz geliştirdi. Erzurum'da yaşayan evli 4 çocuk babası Ebubekir Taşbaşı, son günlerde...

Elektrik faturasını azaltan cihaz geliştirdi

Turgay İPEK/ERZURUM, ()- ERZURUM'da 'Dadaş mucit' lakaplı elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı (57), elektrik sayaçlarında 25 tasarruf sağlayan cihaz geliştirdi.
Erzurum'da yaşayan evli 4 çocuk babası Ebubekir Taşbaşı, son günlerde artan elektrik faturalarını azaltmak için yüzde 25 tasarruf sağlayan bir cihaz geliştirdi. Bugüne kadar hep insanların yararına buluşlar yaptığını söyleyen Taşbaşı, 'Akıllı kutu' adını verdiği 45'inci buluşu sayesinde artık faturaların yüzde 25 daha ucuz geleceğini belirtti. Dadaş Mucit, böylelikle hem ülkenin hem de vatandaşın tasarruf etmiş olacağını söyledi. Taşbaşı cihazla ilgili şu detayları verdi: "Gün boyu prize takılı olan akıllı kutu, şebekeden gelen güçlü akımı yani aktifi reaktife çevirip evde kullanılan cihazlara dağıtıyor. Böylelikle evdeki cihazları yıldırım ve gelen güçlü akımdan da koruyor. Ev ve işyerlerine gelen güçlü akım, sayacı hızlı çevirdiği için faturular kabarık geliyor. Bu akıllı kutu ise sayacın devrini düşürür ve her yere eşit dağıtır. Yaklaşık 150 liraya mal ettiğim cihaz sayesinde halkımızın fazladan ödediği para cebinde kalacak" diye konuştu.
Bugüne kadar hep insanların yararına buluşlar yaptığını belirten Taşbaşı, "ARGE çalışmalarını çok seviyorum. Aklımda bir çok buluş var. Onları da hayata geçirmek istiyorum. Fakat maddi ve manevi desteğe ihtiyacım var. İnsanoğlunun yapamacağı şey yoktur" dedi

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