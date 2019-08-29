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Egzoz emisyon değerini sıfıra indirdi, destek bekliyor
ADANA'da, ürettiği yazılımla araçlarda egzoz emisyon değerini sıfıra düşürdüğünü öne süren oto tamirci Servet Doğan (52), çalışmalarını geliştirmek için destek istedi. Akdeniz Üniversitesi ile ortak projeye başladıklarını;...
BİLİM-TEKNOLOJİ 29.08.2019, 09:10
ADANA'da, ürettiği yazılımla araçlarda egzoz emisyon değerini sıfıra düşürdüğünü öne süren oto tamirci Servet Doğan (52), çalışmalarını geliştirmek için destek istedi. Akdeniz Üniversitesi ile ortak projeye başladıklarını; ancak devamının gelmediğini belirten Doğan, projenin desteklenip, araçlarda standart haline getirilmesi halinde devletin milyarlarca lira gelir sağlayacağını savundu.
Seyhan ilçesinde yaşayan, 36 yıllık oto tamirci Servet Doğan, egzoz emisyon değerini düşüren, 'SED' adını verdiği araç yazılımını 2007'de hayata geçirdiğini söyledi. Yazılımı geliştirdikten sonra 2011 yılında 490 sayfalık SANTEZ projesi hazırladığını anlatan Doğan, Akdeniz Üniversite ile bir süre ortak çalışma yaptıklarını kaydetti. Dönemin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'e projesini sunduğunu aktaran Doğan, 5 ay Ar-Ge çalışmalarının yapıldığını; ancak daha sonra bir gelişme olmadığını öne sürdü.
'ÜNİVERSİTEDE YAPILAN ÖLÇÜMLERLE İSPATLADIK'
SED yazılımı hakkında bilgi veren Servet Doğan, "Dünya genelinde emisyon dengelerini değiştirebilecek, araç üretimlerindeki emisyon kriterlerini çok aşağı çekebilecek canlı bilgilerden oluşan yazılım. Aracın kendi yazılımını iptal etmeden, emisyonu aşağı çektiği gibi tork artışı sağlayan, motoru daha sessiz çalıştıran ve bir miktar yakıt tasarrufu sağlayan yazılım bu. Emisyonu yüzde 90'ın üzerinde, sıfıra yakın değerlere taşıdığımız araçlar oldu. Aynı anda karbonmonoksitle hidrokarbon aşağı düşerken azot oksitlerinde ve karbondioksitte düşüşler göründü. Aynı anda 4 tane gazın aşağı indiği dünyadaki tek örnek. Bunu üniversitede yapılan ölçümlerle ispatladık" diye konuştu.
Servet Doğan, projenin desteklenerek, araçlarda standart haline getirilmesi halinde devletin milyarlarca lira gelir sağlayacağını savundu.
Seyhan ilçesinde yaşayan, 36 yıllık oto tamirci Servet Doğan, egzoz emisyon değerini düşüren, 'SED' adını verdiği araç yazılımını 2007'de hayata geçirdiğini söyledi. Yazılımı geliştirdikten sonra 2011 yılında 490 sayfalık SANTEZ projesi hazırladığını anlatan Doğan, Akdeniz Üniversite ile bir süre ortak çalışma yaptıklarını kaydetti. Dönemin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'e projesini sunduğunu aktaran Doğan, 5 ay Ar-Ge çalışmalarının yapıldığını; ancak daha sonra bir gelişme olmadığını öne sürdü.
'ÜNİVERSİTEDE YAPILAN ÖLÇÜMLERLE İSPATLADIK'
SED yazılımı hakkında bilgi veren Servet Doğan, "Dünya genelinde emisyon dengelerini değiştirebilecek, araç üretimlerindeki emisyon kriterlerini çok aşağı çekebilecek canlı bilgilerden oluşan yazılım. Aracın kendi yazılımını iptal etmeden, emisyonu aşağı çektiği gibi tork artışı sağlayan, motoru daha sessiz çalıştıran ve bir miktar yakıt tasarrufu sağlayan yazılım bu. Emisyonu yüzde 90'ın üzerinde, sıfıra yakın değerlere taşıdığımız araçlar oldu. Aynı anda karbonmonoksitle hidrokarbon aşağı düşerken azot oksitlerinde ve karbondioksitte düşüşler göründü. Aynı anda 4 tane gazın aşağı indiği dünyadaki tek örnek. Bunu üniversitede yapılan ölçümlerle ispatladık" diye konuştu.
Servet Doğan, projenin desteklenerek, araçlarda standart haline getirilmesi halinde devletin milyarlarca lira gelir sağlayacağını savundu.
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