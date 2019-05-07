Dünyanın gözü bu etkinlikte; Google I/O başlıyor

GOOGLE'ın her yıl düzenlediği geliştirici etkinliği Google i/o, 7-9 Mayıs tarihleri arasında Kaliforniya'da gerçekleştirilecek. Ekinlikte Google'ın Pixel 3a ve Pixel 3a XL'i duyurması bekleniyor.

Pixel 3 ve Pixel 4 telefonları arasında bir geçiş telefonu olması beklenen Pixel 3a'nın 5.6 inç'lik ekranı olacak. Pixel 3a XL ise 6 inç'lik daha büyük bir ekrana sahip. 399 dolardan başlayan fiyatlarla satılması beklenen yeni telefonlar Android Q işletim sistemi kurulu olarak kullanıcılara sunulacak.

Google'ın en yeni mobil işletim sistemi olan Android Q da bu etkinlikte tanıtılacak. Android Q, telefonlara yüklenecek en yeni mobil işletim sistemi olma özelliği taşıyor. Mart ayında ilk resmi beta sürümü yayınlanan Android Q, kullanıcıların uzun zamandır beklediği 'gece modu'nu telefonlara getiriyor. Android Q'da dahili ekran kaydı, daha iyi bildirim yönetimi ve uygulama izinlerinde daha detaylı ayar yapabilme özellikleri de bulunuyor.

Google'ın haftalar önce duyurduğu Google Stadia platformuyla ilgili yeni detaylar da Google i/o etkinliğinde ortaya çıkacak. İnternet üzerinden oyun oynanabilen bir platform olan Google Stadia, herhangi bir konsol ya da sistem gereksinimi bulunmadan kullanıcıların oyun oynamasına imkan sağlıyor. Oyun kurulumu ya da güncelleme gibi sorunları barındırmayan yeni platformun oyun dünyasında yeni ufuklar açması bekleniyor.

Android TV'de gelecek dönemde göreceğimiz bir dizi yeniliğin de paylaşılacağı etkinlikte Android Automotive, Chrome OS, Wear OS, yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve Chromecast servislerindeki son yenilikler de tanıtılacak.