beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Dünya ikincisi oldukları yangın söndürme robotunu hayata geçirmek istiyorlar

ANTALYA'da yaşayan 14 yaşındaki 4 kız öğrenci, 'Yangın söndürme robotu' prototipi üretti. Projeleriyle Türkiye Roboteks yarışmasında ikincilik elde eden, Estonya'da düzenlenen Uluslararası Roboteks yarışmasında 'Firefighter: İtfaiyeci'...

BİLİM-TEKNOLOJİ 25.12.2019, 10:31
Dünya ikincisi oldukları yangın söndürme robotunu hayata geçirmek istiyorlar
ANTALYA'da yaşayan 14 yaşındaki 4 kız öğrenci, 'Yangın söndürme robotu' prototipi üretti. Projeleriyle Türkiye Roboteks yarışmasında ikincilik elde eden, Estonya'da düzenlenen Uluslararası Roboteks yarışmasında 'Firefighter: İtfaiyeci' kategorisinde dünya 2'ncisi olan gençlerin hedefi, yangın söndürme robotunu hayata geçirebilmek.
Antalya Bahçeşehir Koleji Konyaaltı Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi 9'uncu sınıfta öğrenim gören Almira Sapmaz, Delfin Kaplan, Elif Dilom Alkan ve Zeynep Sude Kısa, yazılımı kendilerine ait yangın söndürme robotuyla RoboteksTurkey yarışmasına katıldı. Ağırlığı 1,8 kilo, boyu 50 santimetre olan robot, prototip legolarla montajlandı. Yazılımla desteklenen robotun bazı materyalleri 3D yazıcıdan çıkartılarak geliştirildi. Alevi, zemin rengi ve engel mesafesini algılayan sensörler eklenen robot, RoboteksTurkey Yarışması'nda ikincilik elde etti. 'Yangın söndürme robotu', Estonya'nın başkenti Talinn'de 29 Kasım- 2 Aralık tarihlerinde düzenlenen dünyanın en büyük robot festivali 'Roboteks International'da 'Firefighter' kategorisinde dünya 2'ncisi oldu. 4 öğrencinin şimdiki hedefi ise robotu hayata geçirmek.
'GÜZEL BAŞARILAR ELDE ETTİK'
Roboteks yarışmasının ilk defa Türkiye'de Antalya'da gerçekleştiğini anlatan Almira Sapmaz, yarışmaya 2,5 ay gibi kısa sürede hazırlandıklarını anlattı. Sapmaz, “Ciddi emek harcadık. Güzel başarılar elde ettik. Türkiye'deki robot yarışmasında ikinci olduk ve Estonya'daki International Roboteks Yarışması'na gitmeye hak kazandık. Hepimiz için güzel bir deneyim oldu" dedi.
YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN KAĞIDIN ARKASINA AHŞAP EKLENDİ
Tasarlayıp kodladıkları yangın söndürme robotu hakkında bilgi veren Delfin Kaplan ise, “Robotu yaparken ilk olarak yangını söndürmek için pervaneyi düşündük. Ama pervanenin çıkardığı rüzgar mumu söndürmek için yeterli değildi ve istediğimiz kadar rüzgar çıkarmıyordu. Sonrasında arkadaşlarımızla ve öğretmenimizle düşünüp, kağıt fikri aklımıza geldi. Kağıt, hem çıkardığı rüzgarla, hem de ateşin üzerini kapatarak mumu söndürmeyi başardı. Estonya'ya giderken de kağıdın arkasına ahşap ekledik. Çünkü bazen önündeki sensörü kapatıyordu" diye konuştu.
ÇEŞİTLİ SENSÖRLER EKLENDİ
Legolarla ve 3D yazıcıdan çıkardıkları materyallerle yaptıkları yangın söndürme robotunu çeşitli sensörlerle geliştirdiklerini anlatan Elif Dilom Alkan da, "Robotumuzun önüne mesafe sensörü ekledik. Parkurdaki engelleri algılayıp vaktinde durmasını sağlıyor. Engellere çarpıp parkura zarar vermiyor. Renk sensörü ortamdaki ışığı algılayarak mumun yerini saptıyor. Buna göre pervaneyi çalıştırıyor. Pervane de dönerek mumları söndürüyor. Arkadaki renk sensörleri ise parkurun etrafındaki siyah çizgileri algılayıp parkurdan çıkmasını önlüyor. Robotumuz parkurdan çıkmadığı için de diskalifiye olmadık. Türkiye yarışmasında ilk deneyim olduğu için aksaklıklar tabi ki yaşadık. Buna rağmen Türkiye ikinciliğinden dünya ikinciliğine yükseldik. Bu gerçekten büyük bir başarı" dedi.
SAHANIN IŞIKLARINA GÖRE YENİ KODLAMA YAPILDI
Estonya'da düzenlenen yarışmaya grup adına giden Zeynep Sude Kısa, dünya şampiyonasındaki deneyimlerini aktardı. Kısa, “Estonya'da üniversite öğrencileriyle de karşılaştık. Okulumuzda mühendislik eğitimleri aldığımız için açıkçası çok zorlanmadık. Çok eğlendik. Dünya şampiyonasına tek gideceğim için çok endişeliydim, ama orada öğretmenim ve diğer branştaki arkadaşlarım sayesinde dünya ikinciliği aldık. Orada ülkemizi temsil etmek büyük bir gururdu. Estonya'da Türkiye'den farklı olarak 13 yaş altı ve 14 yaş üstü iki farklı gruba ayrılmıştık. Yarışma sahasında çok fazla ışık vardı. O ışıklar renk sensörlerimizin değerlerini etkilediği için o sahanın ışık değerlerini algılayarak yeni bir kodlama yapmamız gerekti. Bu aksaklıklara rağmen dünya ikincisi olduk" diye konuştu.
MÜHENDİSLİK DÜZEYİNDE YARIŞMA
Öğrencileriyle gurur duyduğunu ifade eden okulun Robotik ve Proje Öğretmeni Cem Yurtlak, yarışmaya katılma aşamasını anlattı. Yurtlak, şöyle konuştu:
“RoboteksTurkey yarışmasını öğrendiğimiz zaman büyük bir heyecanla yarışmaya katılmaya karar verdik. 9 grupla katıldık. 7'siyle Türkiye derecesi aldık. Derece alan gruplarımızda Estonya'ya katılma şansı yakaladık. Estonya'da bütün dünyadan gelen, ülkelerinde ilk 3'e girenler, yarışma fırsatı yakaladı. Dünya şampiyonasına katılma fırsatını bulmak, bizim için gurur vericiydi. Türkiye ikinciliğini elde edince öğrencilerimizle birlikte yeniden çalışma yapmak zorunda kaldık. Çünkü dünya şampiyonasındaki yarışma kuralları farklıydı. Sensörlerle çalıştığımız için ortamdaki kızılötesi ışıklar bile robotumuzun çalışmasını etkiliyordu. Üniversite düzeyindeki insanlarla öğrencilerimiz yarışma fırsatı yakaladı. Robotumuzun, bulunduğu parkurda alevleri algılayıp 3 dakika içerisinde ne kadar çok mum söndürebilir olması önemliydi. Yarışmanın kuralı da buydu. Estonya'da robotumuza güncelleme yapmak zorunda kaldık. Öğrencilerimiz başarıyla ülkemizi temsil etti ve bizleri gururlandırdı. Robot şu an prototip aşamasında. Bu robotu geliştirip yangınlara müdahale edebilecek hale dönüştürmeyi hedefliyoruz."

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 25 Aralık 2019
İmsak 06:48
Güneş 08:20
Öğle 13:09
İkindi 15:28
Akşam 17:48
Yatsı 19:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 16 34
2. Başakşehir 16 30
3. Trabzonspor 16 29
4. Fenerbahçe 16 28
5. Beşiktaş 16 27
6. Alanyaspor 16 26
7. Galatasaray 16 24
8. Malatyaspor 16 23
9. Göztepe 16 23
10. Gaziantep FK 16 23
11. Denizlispor 16 21
12. Çaykur Rizespor 16 20
13. Gençlerbirliği 16 18
14. Kasımpaşa 16 15
15. Konyaspor 16 15
16. Antalyaspor 16 14
17. Ankaragücü 16 11
18. Kayserispor 16 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 16 36
2. Menemen Belediyespor 16 28
3. Akhisar Bld.Spor 16 27
4. Erzurum BB 16 27
5. Keçiörengücü 16 25
6. Ümraniye 16 25
7. Bursaspor 16 24
8. Balıkesirspor 16 23
9. Altay 16 23
10. Fatih Karagümrük 16 23
11. Adana Demirspor 16 21
12. Giresunspor 16 20
13. İstanbulspor 16 19
14. Altınordu 16 15
15. Osmanlıspor 16 12
16. Boluspor 16 12
17. Adanaspor 16 9
18. Eskişehirspor 16 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 18 39
3. Man City 18 38
4. Chelsea 18 32
5. Sheffield United 18 28
6. Wolverhampton 18 27
7. Tottenham 18 26
8. M. United 18 25
9. Newcastle 18 25
10. Burnley 18 24
11. Arsenal 18 23
12. Crystal Palace 18 23
13. Brighton 18 20
14. Bournemouth 18 19
15. Everton 18 19
16. West Ham 17 19
17. Southampton 18 18
18. Aston Villa 18 15
19. Norwich City 18 12
20. Watford 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10