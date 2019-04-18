Dijital iletişim ve üniversite iş birliği

GİRNE, () - Kuzey Kıbrıs Turkcell BİP Keşfet Platformu Türkiye ve KKTC Uluslararası Final Üniversitesi iş birliği kapsamında öğrencilerin, öğrenci işleri ve üniversite hakkında bilgilendirme iletişimini sağlayabileceği duyuruldu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan yazılı açıklamada, “Uluslararası Final Üniversitesi öğrencileri, Turkcell BiP üzerinden sesli, görüntülü görüşme, BiP Keşfet içerisindeki birçok haber yarışma ve bilgi kanalı yanı sıra, kendi üniversiteleri hakkında diledikleri her türlü bilgiye ulaşımı sağlayacabilecek ve Final Üniversitesine gelmek isteyen öğrencilere online kayıt imkanı sunacak” denildi.

“İLETİŞİMİMİZİ GÜÇLENDİRECEK BİR PROJE”

Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, Kuzey Kıbrıs Turkcell ekibini ve bu proje sürecinde destek sağlayan Üniversite personelini kutladığını belirterek “Ülkemizin ileri teknoloji konusunda en başarılı yatırımları yapan teknoloji şirketi Kuzey Kıbrıs Turkcell ile gerek aday öğrencilerimiz gerekse Üniversitemizin mevcut öğrencileri için iletişimimizi güçlendirecek bir proje üzerinde çalıştık. Uluslararası Final Üniversitesi BiP kanalımız sayesinde, Türkiye’de ve dünya üzerindeki hedef ülkelerimizdeki aday öğrencilerimize Üniversitemizden sağlıklı bilgi verme şansına erişiyoruz. Öte yandan mevcut öğrencimiz ile de iletişimimizi kuvvetlendirecek bir kanala sahip oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRENCİLERE KOLAYLIK SAĞLAYACAK”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden ise, “ Kuzey Kıbrıs Turcell’in ülkemizde dijital dönüşüme öncülük eden ve ilkleri başlatan teknoloji şirketi olarak bir ilki daha Uluslararası Final Üniversitesi ile başlatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. BiP sayesinde gençler birbirleri ile iletişim kurmanın yanısıra öğrenim gördükleri üniversite ile kayıt işlemlerinden servis saatlerine kadar her türlü bilgiye erişebilecekler bunun yanısıra ülkemize gelmeden önce Uluslararası Final Üniveristesi ile ilgili detaylı bilgi edinebilecekler” diye konuştu.

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