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Demir yollarında arızalı bölgeyi tespit edecek projeye TÜBİTAK'tan kabul

BİTLİS Eren Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Görevlisi Şakir Parlakyıldız'ın Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhsin Tunay Gençoğlu ile hazırladığı 'Demiryolu Elektrifikasyon Sistemleri İçin...

Demir yollarında arızalı bölgeyi tespit edecek projeye TÜBİTAK'tan kabul
BİTLİS Eren Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Görevlisi Şakir Parlakyıldız'ın Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhsin Tunay Gençoğlu ile hazırladığı 'Demiryolu Elektrifikasyon Sistemleri İçin Dinamik Test ve Ölçüm Sisteminin Gerçekleştirilmesi' projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) tarafından kabul edildi. Öğretim Görevlisi Şakir Parlakyıldız, projenin asıl amacının raylı sistem araçlarındaki pantograf-katener (cetvel türü- elektrik hatlı ray sistemleri) cihazlarının etkileşimli testlerini yapmak ve test sonucunda katener hattındaki arızalı bölgenin tespitini dinamik olarak bulmak olduğu söyledi.
Proje fikri, yazımı ve uygulaması Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhsin Tunay Gençoğlu ve Bitlis Eren Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Öğretim Görevlisi Şakir Parlakyıldız tarafından yapılan, yürütücülüğünü ise Dr. Mehmet Sait Cengiz'in yaptığı 'Demiryolu Elektrifikasyon Sistemleri İçin Dinamik Test ve Ölçüm Sisteminin Gerçekleştirilmesi' adlı proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun görüldü. Proje ile ilgili bilgi veren Öğretim Görevlisi Şakir Parlakyıldız, asıl amaçlarının raylı sistem araçlarındaki pantograf-kataner cihazlarının etkileşimli testlerini yapmak ve test sonucunda katener hattındaki arızalı bölgenin tespitini dinamik olarak bulmak olduğunu söyledi. Parlakyıldız şöyle konuştu:
“Ülkemizde demir yolu ile ilgili yatırımlar, 2017 yılından itibaren hız kazandı. Halihazırda Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir, Ankara-İstanbul hatlarında saatteki hızları 250-300 kilometreye çıkan hızlı tren ve yüksek hızlı ve milli imkanlarla yapılması için bir TÜBİTAK projesine başvurduk. Bu proje kapsamında, ülkemizde bulunan hatlarda kendi milli imkanlarımızla yolcuların konforlu yol alıp almadıklarını test etmek için bir sistem geliştirdik. Projemiz, elektrik ile çalışan trenin sürekli olarak enerji alıp almadığının kontrol edilmesi, o hattan alınan kuvvetlerin ölçümlenmesi temeline dayanmaktadır. 4 yük hücremiz, 4 sensörümüz mevcut bulunmaktadır. Hayata geçirilmeye çalışılan testler, elektrikli bir hat üzerinde yapılacağı için, en yakın elektrikli hat Malatya'da var, bunu oradaki Devlet Demiryolları yetkilileri ile görüştük. Önümüzdeki günlerde hızı 160 kilometreye sabitleyerek çeşitli verileri almaya çalışacağız. Aldığımız verileri de buradaki yetkililerle paylaşacağız. Burada sistemin çalışıp çalışmadığı alınan verilen doğruluğu tartışılacak. Akademisyenlik hayatıma başladıktan sonra da TÜBİTAK'ın bu tür projelere destek verdiğini bildiğim için çalışmalarımı o yönde yürüttüm. Bir projeyi yazarak bu sürece dahil oldum. Projemiz 2 yıl sürecek. Bu projeyi test edip tamamlamaya çalışacağız."

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