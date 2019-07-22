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Çin'in uzay istasyonu Dünya'ya indi

İSTANBUL, () ÇİN'in uzay labaratuvarı Tiangong 2, görev süresinin sona ermesinin ardından Cuma günü Dünya'ya indirildi. 2016 yılında yörüngeye yerleştirilen ve o günden bu yana mini uzay istasyonu olarak görev yapan Tiangong 2'nin...

Çin'in uzay istasyonu Dünya'ya indi

İSTANBUL, () ÇİN'in uzay labaratuvarı Tiangong 2, görev süresinin sona ermesinin ardından Cuma günü Dünya'ya indirildi.

2016 yılında yörüngeye yerleştirilen ve o günden bu yana mini uzay istasyonu olarak görev yapan Tiangong 2'nin görev süresi sona erdi. TSİ 07.06 sularında Güney Pasifik Okyanusu'na kontrollü bir şekilde indirilen Tiangong 2'nin bir önceki sürümü olan Tiangong 1, 2018 yılında Dünya'ya düşmüş ancak düşüşün kontrolsüz bir şekilde meydana gelmesinden dolayı Çin çok fazla eleştiri almıştı.Aynı problemin tekrar yaşanmaması için Çin, Tiangong 2'yi çalışır halde olmasına karşın indirme kararı aldı ve iniş sorunsuz bir şekilde gerçekleşti.
Tiangong 2, 15 Eylül 2016 tarihinde Long March-2F T2 isimli roketle uzaya fırlatılmıştı. Tıp ve fizik başta olmak üzere pek çok bilimsel çalışmanın gerçekleştirildiği mini uzay istasyonu olan Tiangong 2, uzayda kalıcı bir istasyon için bilim adamlarına fikir de verdi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bağımsız olan Çin, kendi uzay istasyonuna sahip olmak için uzun bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. 2011 yılında fırlatılan Tiangong 1, bu yönde atılan ilk adım olmuştu.

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