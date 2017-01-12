Bursaspor'un konuğu Trabzonspor

SPOR Toto Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı’nda Trabzonspor’u konuk edecek.

mücadele saat 20.00’de başlayacak. Bursaspor evinde oynadığı yedi karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

ÜSTÜNLÜK TRABZON’DA

Bursaspor ile Trabzonspor, Süper Lig’de bugüne kadar 80 kez karşılaştı. Bordo mavililer bu maçların 40’ı kazanerken, yeşil beyazlılar 11'ni kazandı. 29 mücadele ise eşitlikle sonuçlandı. Bursaspor, Trabzonspor ile oynadığı son sekiz maçta sadece 2 kez yenildi.

BURSASPOR'UN KOZLARI KUBİLAY VE BATALLA

Bursaspor’un Arjantinli kaptanı Pablo Martin Batalla, takımının en büyük kozlarından biri olacak. Türkiye’de bugüne Trabzonspor’a karşı 8 kez forma giyen Arjantinli 4 gol attı.

Yeşil beyazlıların genç golcüsü Kubilay Kanatsızkuş ise son dört lig maçında 3 gol attı.

HAMZAOĞUL VE YENAL 2’ŞER GALİBİYET ALDI

Hamza Hamzaoğlu ile Ersun Yenal bugüne kadar 5 kez birbirlerine rakip oldular. İki teknik adam da 2’şer galibiyet alırken,1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Hamza Hamzaoğlu, Trabzonspor’A karşı oynadığı 7 lig maçının beşini kazandı.

