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BlackBerry Messenger kapatılıyor

İSTANBUL, () BLACKBERRY telefon kullanıcılarının kendi aralarında konuşmalarını sağlayan mesajlaşma uygulamalarından BlackBerry Messenger (BBM) kapatılıyor. Sohbet uygulamaları arasında WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, Skype, Viber...

BlackBerry Messenger kapatılıyor

İSTANBUL, () BLACKBERRY telefon kullanıcılarının kendi aralarında konuşmalarını sağlayan mesajlaşma uygulamalarından BlackBerry Messenger (BBM) kapatılıyor.

Sohbet uygulamaları arasında WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, Skype, Viber ve Telegram öne çıkarken, BBM ise bugüne kadar kullanıcılar tarafından fazla tercih edilmedi. 31 Mayıs 2019 tarihinde kapatılması beklenen BBM ilgili açıklama yapan platformun sahibi EMTEK, tüm çabalarına rağmen kullanıcıların tercihi olamadıklarını ve yeni kullanıcıların diğer sohbet uygulamalarını daha yoğun bir şekilde kullandığını kaydetti.

Uygulamanın devre dışı kalmasıyla birlikte kurumsal sürüm aktif kalmaya devam edecek. Google Play Store veya App Store üzerinden BBM'in kurumsal sürümü ücretsiz olarak indirilebilecek ancak altı ayda bir abonelik ücreti kullanıcıdan tahsil edilecek.
 

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