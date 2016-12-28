BİYAP Ödülleri sahiplerini buldu

AKINGÜÇ Günü etkinliği kapsamında İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Bilimsel Yayın Yapan Araştırmacıları Destekleme Programı (BİYAP) ödül töreni, Ataköy yerleşkesindeki Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

2015’te ISI Citation Index Veri Tabanlarında taranan hakemli ve süreli dergilerde yayınlanan çalışmalarıyla bilime, eğitime ve topluma değer sağlayan 33 akademisyenin ödüllendirildiği BİYAP Ödül Törenine İKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel ve çok sayıda akademisyen katıldı.

“DEVLET İLE AYNI DESTEĞİ SAĞLIYORUZ”

Ödül töreninin ardından mikrofonlarımıza konuşan İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel şunları söyledi:

“Bu ödülleri verirken TÜBİTAK tarafından desteklenen dergilerde çıkan yayınları kıstas alıyoruz. Daha çok bu dergilerde çalışmaları olan akademisyenlerimizi ödüllendiriyoruz ve devlet ne kadar destek sağlıyorsa biz de aynı oranda destek veriyoruz. Dolayısıyla burada ödül alan arkadaşlarımız TÜBİTAK’a müracaat ettiklerinde oradan da destek alma ihtimallerini fazla görüyoruz.”

AKINGÜÇ ÖDÜLLERİ YOLDA

Önümüzdeki yıl “Akıngüç” adı altında da ödüller vereceklerini ifade eden Prof. Dr. Güzel, “BİYAP Ödülleri, çalışmalarını yayına dönüştürerek, belli dergilerde yayınlayan araştırmacılara verdiğimiz bir ödül. Akıngüç Ödülleri ise hem bilimsel hem de kültürel çalışmaları kapsayacak. Çünkü biz adımızdan da anlaşılacağı üzere kültürel değerlere oldukça önem veriyoruz. Haftanın neredeyse her günü bir konserimiz, sergimiz veya tiyatromuz var. Bu sebeple senatomuzun belirleyeceği konu özelinde bazen bilimsel bazen kültürel alanda bu ödülleri vereceğiz” dedi.

EN GENÇ ÖDÜL SAHİBİ MOLEKÜLER KANSER ALANINDA ARAŞTIRMALAR YAPIYOR

BİYAP’da ödül alan en genç akademisyen 26 yaşındaki Özge Berrak Rencüzoğulları. İKÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde araştırma görevlisi olan ve Moleküler kanser alanında araştırmalar yapan 2011 İKÜ mezunu Rencüzoğulları aldığı ödüle ilişkin duygularını şu şekilde ifade etti:

“Appotosis dergisindeki yayınımı hazırlarken buraya çıkıp bu ödülü alma ihtimalimi de düşündüm. Çünkü bu sahneye çıkıp Rektörümüzden ödül almak çok güzel bir duygu. Akıngüç ailesi bize çok destek veriyor bu yüzden çok mutluyuz. Araştırmacı olarak tıp alanında çalışmalarımı yürütüyorum. Bu sayede sadece insanların var olan problemleri ve çözümleri ile sınırlı kalmayıp yenilikçi çalışmalar yapmaya da çalışıyorum.”

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