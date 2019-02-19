BiPBOX 20 bin takipçiyi aştı

Kuzey Kıbrıs Turkcell, dijital teknoloji platformu BiP uygulamasına eklediği BiPBOX kanalı 20 bin takipçiyi aştığını duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den (KKTCELL) yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde bir ilk olan BiPBOX kanalı her yöne konuşma, sınırsız konuşma, cepten internet, dergilik ve fizy gibi uygulama kanalı aboneliği, fırsat ürünler ve dönemsel olarak da çekilişlerle akıllı telefon ve giyilebilir teknoloji cihazları kazanma fırsatları sunuyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 150 bini aşkın kullanıcıya sahip popüler mesajlaşma uygulaması BiP’e eklediği BiPBOX kanalı kısa sürede 20 bin takipçiyi aşarak bir dijital fenomen kanal haline döndü.”