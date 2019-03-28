Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci muhtar adayı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci...
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi...
"Büyük Trabzonlular Buluşması" İstanbul'da gerçekleşti
Trabzonlular buluşması AKP seçim buluşmasına...

Binali Yıldırım'dan ücretsiz internet müjdesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, iki yıl içinde İstanbul’un tüm meydanları ve mahallelerinin ücretsiz kablosuz internet erişimine kavuşacağını açıkladı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye...

Binali Yıldırım'dan ücretsiz internet müjdesi
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, iki yıl içinde İstanbul’un tüm meydanları ve mahallelerinin ücretsiz kablosuz internet erişimine kavuşacağını açıkladı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. Binali Yıldırım, iki yıl içinde İstanbul’un ana güzergahlarında kablosuz (wi-fi) internet erişiminin bedava sağlanacağını söyledi. Yıldırım, "İstanbul’daki bazı ilçelerde fiber altyapısı yeterli değil. Trafik biraz artıkça yavaşlıyor ve kullanılamaz hale geliyor. İstanbul’daki toplam fiber ağ uzunluğu 47 bin 500 kilometre. Bunu 100 bin kilometreye çıkaracağız. Fiber altyapının geliştirilmesine öncülük edeceğiz. Bunu bir yol olarak görmek lazım. Üzerinden yapılacak faaliyetlerden, trafikten para kazanmak üzere altyapıyı geliştirilmesi için çalışmalar yapacağız. İki yıl sonra İstanbul’da kamuya açık bütün yerlerinde, ana güzergahlarda kablosuz internet (wi-fi erişimi) ücretsiz hale gelecek. Bedava olacak" dedi.

İstanbul'da toplu taşımada raylı sistemin payını artırarak ulaşımı rahatlatmayı hedeflediklerini söyleyen Yıldırım, metrolara da internet geleceğini belirtti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328