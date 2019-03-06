Binali Yıldırım açıkladı, 'Ulaşım Asistanı' geliyor

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 'Ulaşım Asistanı' adı verilen projenin 15 milyonu aşkın İstanbullunun vazgeçilmezi halini alacak mobil bir uygulama olacağını duyurdu.

Milyonlar artık İstanbul’da ve dünyada yolunu GPS’ten buluyor. Cep telefonuna yüklü yardımcı uygulamalar sayesinde en kestirme yoldan gidilecek yere ulaşılıyor. Ancak trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak hesapladığında varış zamanı hiçbir zaman tutmuyor. Bu yüzden İstanbullunun daha yerel bir yol asistanına ihtiyaçolduğundan yola çıkan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bu ihtiyacı karşılamak için Ulaşım Asistanı projesini açıkladı. Ulaşım Asistanı, tüm toplu taşıma araçlarıyla (kara, deniz ve raylı sistemler) birlikte bisiklet ve özel araç kullanımını barındıran, kullanıcıya en verimli ulaşım yöntemlerini, ücretleriyle beraber listeliyor.

“ŞİMDİ ÇIKMA TRAFİK YOĞUN”

Ulaşım Asistanı, İTaksi, İServis, İstikamet, İBus ve İVip alt uygulamalarınıda içeren bir toplu ulaşım uygulaması olacak. Akıllı telefon uygulaması olarak çalışacak sistem, aktarma merkezleri ve büyük duraklara da kiosk olarak yerleştirilecek. Örneğin Avcılar’dan Sancaktepe’yegidecek kişiye, "Yola çıkış ve varış noktaları girildiğinde asistan, zaman ve fiyat optimizasyonları ile en verimli rotayı önerecek. Daha da önemlisi, varmak istenilen yer için ne zaman yola çıkılması gerektiğini yapay zeka ve günlük trafik ortalamalarını değerlendirerek önerecek. (Örneğin bir bölgede her gün trafiğin 13:30’dan sonra açıldığını bildiği için ‘şu an trafik yoğun ama yarım saat sonra açılır’ diyecek)Tüm toplu taşıma araçlarıyla (kara, deniz ve raylı sistemler) birlikte bisiklet ve özel araç kullanımını da alternatif olarak sunacak.Kullanıcıya en verimli ulaşım yöntemleri, ücretleriyle beraber listelenecek."