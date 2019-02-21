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Beklenen telefon Hepsiburada’da ön satışa çıktı

İSTANBUL, () - HEPSİBURADA, Samsung’un son telefonu Galaxy M20 akıllı telefonunu ön sipariş imkânı ve avantajlı fiyatıyla müşterilerine sunduğunu açıkladı. Hepsiburada’dan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: “Samsung Galaxy...

Beklenen telefon Hepsiburada’da ön satışa çıktı

İSTANBUL, () - HEPSİBURADA, Samsung’un son telefonu Galaxy M20 akıllı telefonunu ön sipariş imkânı ve avantajlı fiyatıyla müşterilerine sunduğunu açıkladı.

Hepsiburada’dan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
“Samsung Galaxy M20 akıllı telefonu ön sipariş ile müşterilerine sunuluyor. 6.3 inçlik Full HD+ çözünürlüğe sahip olan Galaxy M20’nin 3GB bellek ve 32GB depolama alanı bulunuyor. Galaxy M20, canlı odak özelliğini destekleyen 13MP’lik arka ana kameranın yanında 120˚ ultra-geniş açılı fotoğraf çekmeyi sağlayan 5MP’lik ikinci arka kamerası ve 5000 mAh’lik pil kapasitesi ile öne çıkıyor. Yüzde 90 oranında etkileyici bir ekran-kasa oranına sahip olan Galaxy M20, hızlı şarj desteği sayesinde normal şarja göre 3 kat daha hızlı şarj olabiliyor.

Samsung Galaxy M20 akıllı telefonu için ön sipariş veren müşteriler, telefon satışa çıktığı an hızlı teslimat fırsatından da yararlanabiliyor.”

Hepsiburada müşterilerine ayrıca, 28 Şubat’a kadar tek seferde yapacakları Samsung Galaxy M20 32 GB (Samsung Türkiye Garantili) alışverişlerinde, ön siparişe özel 250 lira hediye çeki verileceği belirtildi. Kazanılan 250 liralık hediye çekleri, Hepsiburada’dan 15 Mart - 30 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak altın ürünleri hariç tüm alışverişlerde geçerli olacak.

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