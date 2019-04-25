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Avengers hayranlarına oyuncak sürprizi

İSTANBUL, () -  E-ticaret platformu Hepsiburada, 25 Nisan’da gösterime giren Avengers: Endgame filmine özel bir kampanya ile Avengers, Spiderman, Captain America gibi karakterlerin figür oyuncakları ile eldiven, kalkan, macera seti gibi tamamlayıcı...

Avengers hayranlarına oyuncak sürprizi

İSTANBUL, () -  E-ticaret platformu Hepsiburada, 25 Nisan’da gösterime giren Avengers: Endgame filmine özel bir kampanya ile Avengers, Spiderman, Captain America gibi karakterlerin figür oyuncakları ile eldiven, kalkan, macera seti gibi tamamlayıcı ürünler, Hepsiburada’ya özel indirimlerle sunulacağı duyurdu.

Hepsiburada’dan yapılan yazılı açıklamada, “Hepsiburada, Avengers, Spiderman, Captain America gibi karakterlerin figür oyuncakları ile eldiven, kalkan, maske ve macera seti gibi tamamlayıcı ürünleri, filmin lansmanına özel avantajlı indirimlerle satışa sunuyor. Üstelik Hepsiburada satıcılı Hasbro lisanslı seçili Avengers ürünlerinden alışveriş yapanlar, hediye olarak Avengers: Endgame posterinin de sahibi oluyor. Müşterilerine güvenilir ve hızlı alışveriş deneyimini yaşatan Hepsiburada, seçili ürünlerde hızlı teslimat seçeneğiyle de dikkat çekiyor” denildi.

 

(FOTOĞRAFLI)

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