DENİZLİ'de 12'nci sınıf öğrencisi Murat Duman, bir arkadaşının küçük yaşta geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kolunu kaybetmesinden etkilenerek, atık materyallerden biyonik el maketi tasarladı.

Pamukkale Kaymakamlığı, Delikliçınar 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda, '13 Mart Pamukkale Nomofobi Günü' nedeniyle, bireylerin teknolojik cihazlara karşı oluşan bağımlılığının önüne geçilmesi amacıyla etkinlik düzenledi. İlçedeki okullarda eğitim gören öğrencilerin çeşitli tasarımları, alana kurulan stantlarda yer aldı. Ayrıca teknoloji bağımlılığı ve teknolojinin bilinçli kullanımını anlatan gösteriler de sergilendi. Etkinlikte konuşan Kaymakam Hayrettin Balcıoğlu, 'Pamukkale Nomofobi Günü' etkinliklerinin yıl boyunca devam edeceğini belirterek, "Pamukkale'de boş durmayacağız. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Öğrenci, öğretmen ve veli iş birliğinin sonucunda her zaman başarı geliyor" dedi.

GENÇ MUCİTLER DİKKAT ÇEKTİ

Etkinlikte, Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin teknoloji standı, katılımcıların yoğun ilgisini çekti. Bilişim Teknolojileri Bölümü son sınıf öğrencileri Doğukan Orakcı, Emre Orhan, Murat Duman, Mahmut Topdemir ve Furkan Demir'den oluşan ekip, ürettikleri görüntü sabitleyici, hareket sensörlü robotları ve biyonik el maketini tanıttı. Akıllı telefonla bağlantı yapabildikleri hareket sensörlü robotlarıyla minyatür futbol maçı yapan teknoloji ekibi, izleyenlerin beğenisini kazandı.

BİYONİK EL TASARLADI

Ekibin atık materyallerden ürettiği biyonik el maketi de dikkat çekti. Proje fikrini ortaya atan Murat Duman, bir arkadaşının küçük yaşta kolundaki sivilce nedeniyle kolunu kaybettiğini, bu durumdan çok etkilenerek biyonik el maketi yapımına karar verdiğini söyledi. Teknolojinin faydalı kullanılması gerektiğini belirten Duman, "Teknolojiye karşı hep bir ilgim vardı. Bu ilgiyi olumlu yönde kullanmaya başladım. Cep harçlıklarımı bu yönde harcadım. Arkadaşımın yaşadığı rahatsızlıktan çok etkilendim. Böyle insanlara yardım edebilmek için bir proje hazırladım. Arkadaşlarım da bana yardımcı oldu. Projemizde atık materyaller kullandık. Sokaktan bulduğum kontrplak ile zemin hazırladık. Strafor köpükten parmaklar yaptım. Eski hoparlörlerden aldığımız telleri kullandık. Hayalim daha büyük robotlar yapabilmek" diye konuştu.



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