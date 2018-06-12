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ASUS’un teknoloji sever babalara hediyesi ZenFone 5

Asus son telefonu ZenFone 5'i Babalar Günü için hediye arayanlara alternatif olarak sunuyor. Teknolojisever babalar için birçok ürünü bünyesinde bulunduran firma yapay zeka özellikleri, tasarımı, çift kamera sistemi, görüntü algılaması...

ASUS’un teknoloji sever babalara hediyesi ZenFone 5
Asus son telefonu ZenFone 5'i Babalar Günü için hediye arayanlara alternatif olarak sunuyor.

Teknolojisever babalar için birçok ürünü bünyesinde bulunduran firma yapay zeka özellikleri, tasarımı, çift kamera sistemi, görüntü algılaması ve pil ömrünü üst düzeye çıkaran Asus ZenFone 5 ile ise ön plana çıkıyor. Asus’un şimdiye kadar tasarladığı en akıllı telefon olma özelliğine sahip ZenFone 5, hızlı performans ve yüksek batarya ömrü ile oyunlar ve diğer zorlu uygulamaları çalıştırırken iyi bir performans sunuyor. Telefonda kilit açan parmak okuyucusunun yanı sıra yüz tanıma özelliği de buluyor. ZenFone 5’in yapay zeka görüntü algılama teknolojisi, fotoğrafı çekilen özneyi hızlıca analiz ederek, ayarları optimize ediyor ve bu sayede kullanıcısına güzel bir görüntü elde etme imkanı tanıyor. Akıllı telefon, kullanıcıların bulunduğu ortama kendini adapte ederek çağrının ses yüksekliğini de ortama göre ayarlıyor.

ZenFone 5, Vatan Bilgisayar ve Teknosa mağazaları ve internet sitelerinden, hepsiburada.com ve Asus'un internet sitesi tr.store.asus.com'dan satın alınabiliyor.

(FOTOĞRAFLI)

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