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ASUS Zenfone 5 Serisi modellerini MWC 2018'de tanıttı

ASUS, Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde yeni ZenFone 5 serisini tanıttı. ASUS, İspanya’nın Barselona kentinde teknoloji dünyasını ve sektör profesyonellerini buluşturan Mobil Dünya Kongresi’nde düzenlediği özel bir...

ASUS Zenfone 5 Serisi modellerini MWC 2018'de tanıttı
ASUS, Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde yeni ZenFone 5 serisini tanıttı.

ASUS, İspanya’nın Barselona kentinde teknoloji dünyasını ve sektör profesyonellerini buluşturan Mobil Dünya Kongresi’nde düzenlediği özel bir etkinlikle Zenfone 5 serisini görücüye çıkardı.  Serinin 3 akıllı telefonu ZenFone 5Z, ZenFone 5 ve ZenFone 5 Lite, yapay zeka özellikleri, tasarımları ve çift kamera sistemleriyle öne çıkıyor.

YAPAY ZEKANIN GÜCÜNE SAHİP İLK ZENFONE SERİSİ

Yapay zekanın gücüyle tasarlanmış ilk ZenFone modelleri olan ZenFone 5Z ve ZenFone 5, tamamen çerçevesiz ekrana ve çift kameraya sahip. ZenFone 5Z, AIE özellikli Snapdragon 845 mobil işlemcisiyle üçüncü nesil bir yapay zeka platformuna sahip.  8GB RAM ve 256GB’a kadar ulaşan depolama özelliklerine sahip olan ZenFone 5Z, uzun pil ömrü de sağlıyor. Tasarımı ve çift kamera sistemiyle ön plana çıkan ZenFone 5 ise, yapay zeka yeteneklerine sahip Snapdragon 636 mobil işlemcisi ile daha iyi fotoğraf ve iletişim deneyimleri sunuyor. 

ASUS AI Boost teknolojisine sahip ZenFone 5 ve 5Z, oyunlar ve diğer zorlu görevler için yüksek performans sunuyor. Bu iki modelin sahip olduğu akıllı çift kamera sistemleri, kendini adapte edip öğrenerek her seferinde daha iyi fotoğraflar çekmeye imkan tanıyor. 

ZENFONE 5 LİTE DÜNYANIN İLK GERÇEK 4 KAMERA SİSTEMİNE SAHİP

ZenFone 5 Lite,  6 inç ekranıyla dünyanın ilk gerçek 4 kamera sistemine sahip akıllı telefon olma özelliğiyle ön plana çıkıyor. 20MP Sony ön kamerası ve 16MP arka kamerasıyla 120 derecelik geniş açı sunan ZenFone 5 Lite, fotoğrafta yaratıcılığın önündeki engelleri kaldırıyor. Tüm kameraları bağımsız çalışan Lite modeli bu sayede selfie, wefie, manzara, portre ve grup fotoğraflarının mükemmel çekilmesini sağlıyor. 18:9 en/boy oranı ve ultra ince çerçevesi sayesinde 5,5 inçlik bir telefon kadar kompakt olan ZenFone 5 Lite, Snapdragon 630 mobil işlemcisi ve 3300 mAh piliyle de yüksek performans ve enerji verimliliği sağlıyor.

(FOTOĞRAF)

 

 

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