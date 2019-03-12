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Asus ZenBook serisinin yeni modeli: ZenBook14

Asus ZenBook serisi, ZenBook14 modelini piyasaya sundu. Asus'tan yapılan açıklamada, ZenBook 14’ün alüminyum kasaya sahip tasarımı ve kompakt yapısıyla, bir A4 kağıdıyla eşdeğer boyutlarda olduğunu belirtildi. Büyüklük olarak pazardaki...

Asus ZenBook serisinin yeni modeli: ZenBook14
Asus ZenBook serisi, ZenBook14 modelini piyasaya sundu. Asus'tan yapılan açıklamada, ZenBook 14’ün alüminyum kasaya sahip tasarımı ve kompakt yapısıyla, bir A4 kağıdıyla eşdeğer boyutlarda olduğunu belirtildi.

Büyüklük olarak pazardaki çoğu 13” dizüstü bilgisayarla rekabet ettiği belirtilen Asus ZenBook 14’ün ErgoLift menteşesi sayesinde kasanın arkası yerden 3 derecelik açıyla yükseldiği ifade edildi. ErgoLift’in kazandırdığı eğimin, klavyede yazımı daha konforlu hale getirdiği, soğutmayı rahatlattığı ve ses kalitesini artırdığı söylendi.

DÖRT KENARLI NANOEDGE TASARIMA SAHİP İLK ZENBOOK

Asus ZenBook serisinin çerçevesiz NanoEdge ekranların kullanıldığı ilk modeller olduğu vurgulanırken, Asus ZenBook 14’ün ekranını çevreleyen çıtaların ekran/gövde oranının yüzde 95’e ulaştığı belirtildi. Yazımı rahat ve basma hissi olarak iyi bir geri dönüşe sahip aydınlatmalı klavyeye sahip olduğu açıklanan ZenBook 14’ün ayrıca touchpad’e entegre edilmiş bir tuşla LED ışıklı nümerik dokunmatik panele geçiş yaptığı görüldü. Ekranın çıtalarında yapılan inceltmenin daha geniş bir ekran meydana getirdiğini açıklayanAsus, ultra ince 720p webcamsayesinde yüz tanıma sisteminden, eller serbest moduna, görüntülü konuşmadan basit bir selfie çekimine kadar tüm fonksiyonları ekranın üst kısmında sunduğunu paylaştı.

ZenBook14’ün 8. Nesil Intel Core i7 işlemci kullandığı bilgisini paylaşan Asus, ayrıca bu modelde 16GB RAM, 512GB SSD ve harici olarak NVIDIA GeForce MX150 harici ekran kartı bulunduğunu açıkladı. Harman Kardon ses sistemi kullanan ZenBook 14’ün sahip olduğu ikiz hoparlörlerle daha yüksek ses hacmi ve güçlü ses efektlerisunduğu ifade edildi.ZenBook 14’ün ayrıca tam şarjla kullanıma göre ortalama 9-12 saate kadar kullanıma imkan tanıdığı belirtildi.

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