ASUS, yeni dizüstü bilgisayar modellerini Computex Taipei 2019’da tanıttı

İSTANBUL, () (Kurumsal Haber)–

Teknoloji firması ASUS, Computex Taipei 2019 Fuarı’nda yeni ZenBook serisi, Zenbook Pro Duo ile VivoBook S14 ve S15'i tanıttı.

ASUS'un 30. yıl kutlamasına özel olarak tasarlanmış ve el yapımı orijinal İtalyan deri kapaklı lüks modeli olan sınırlı sayıdaki ZenBook Edition 30 (UX334FL) fuarda görücüye çıktı.

Asus yetkilileri, yeni jenerasyon ScreenPad 2.0’in tüm yeni ZenBook modellerinde bulunacağını özellikle belirtirken, üretkenliği artıran etkileşimli bir ikinci ekran ekleyerek geleneksel dizüstü bilgisayar deneyimini daha ileriye taşımayı amaçladıklarını eklediler. Ayrıca serideki tüm modellerde dört tarafı çerçevesiz NanoEdge ekranların kullanıldığını ve yüzde 95 ekran / gövde oranı ile dünyanın en kompakt dizüstü bilgisayarını tasarladıklarını eklediler. Yeni Zenbook modellerinin, NVIDIA® GeForce® GTX serisine kadar desteklenebildiği ve 8. Nesil Intel® Core ™ i7 dört çekirdekli işlemciler dahil olmak üzere, 1650 Max-Q grafik kartı, 16 GB RAM, ultra hızlı PCIe® SSD'ler ve gigabit sınıfı Wi-Fi 5 ile yeni Zenbook ailesinin maksimum seviyede güçlendirildiğini aktaran ASUS yetkilileri, donanım tarafında son kullanıcının tüm günlük ihtiyaçlarına cevap verdiklerini söylediler.

ZENBOOK PRO DUO NANO EDGE TASARIMA SAHİP

ASUS tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 4K UHD OLED ekrana ve ikinci dokunmatik 4K ScreenPad Plus ekrana sahip yeni ZENBOOK PRO DUO’nun, GeForce RTX™ serisine kadar desteklenebilen donanımı ile üst düzey performans talebine rahatlıkla cevap verebileceği vurgulandı. Ekranın, sürükleyici görseller için ultra ince çerçevelere ve ultra kompakt bir form faktörüne sahip olduğu belirtilirken, çerçevesiz dört taraflı bir ASUS NanoEdge tasarımının da bu cihazda fark yaratan diğer bir nokta olduğunun altı çizildi.

ScreenPad Plus, içerik geliştiricileri için üretkenliği artıran ve iş akışlarına kolay adapte olarak çoklu görevlere izin veren bir çok yaratıcı olanak sunuluyor. Birincil ekranla kolaylıkla entegre bir şekilde çalışan bu inovasyonun son kullanıcı tarafından çok yeni ve verimli bir teknoloji olarak düşünülmesi gerektiğini savunan ASUS yetkilileri ayrıca yerleşik ScreenXpert yazılımının da kullanıcıların ScreenPad Plus'ın verimlilik avantajlarından kolayca yararlanmasını sağlayan çok çeşitli yardımcı programlar içeren bir destek programı olduğunu duyurdu.

Zahmetsiz yaratıcılık için yüksek performans mottosuyla yola çıktıklarını belirten şirket, 1 GB PCIe® 3.0 x4 SSD tarafından sağlanan ultra hızlı depolama ile 32 GB RAM ve NVIDIA® GeForce RTX ™ 2060 GPU ile birleştirilmiş 9. Nesil Intel® Core ™ işlemciler ile gelen cihazın son kullanıcının en üst düzey performans talebine bile cevap verebileceğini idaa ediyor.

VİVOBOOK S14 VE S15 2,5 KAT DAHA UZUN PİL ÖMRÜ SAĞLIYOR

ASUS, yenilikçi ScreenPad ™ 2.0 ikinci ekrana ve beş sıradışı color-blocking özelliğine sahip ultra-taşınabilir VivoBook S14 (S431 / S432) ve VivoBook S15 (S531 / S532) modellerini Computex 2019 kapsamında gerçekleştirilen basın etkinliğinde tanıttı.

Asus yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni VivoBook S14 ve S15 dizüstü bilgisayarlar, daha kompakt boyutlar sunarken yeni çerçevesiz dört taraflı NanoEdge ekran tasarımı ile yüzde 88'e varan ekran / gövde oranı sayesinde maksimum tatmin sağlayan bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Intel® Core ™ i7’ve NVIDIA® GeForce® MX250 ayrık grafik kartı tarafından desteklenen seri ayrıca 1 TB PCIe® SSD'ye sahip ve bununla birlikte yeni Vivobook serisi kızılötesi (IR) kamera ve Wi Fi 6 (802.11ax) içeren ilk VivoBook olduğu belirtildi. Asus, VivoBook S14 ve VivoBook S15 ile üretkenliği artıran ve dizüstü bilgisayar deneyimini geliştiren yenilikçi ikincil ekranın en son sürümü olan ASUS ScreenPad 2.0'ı içeren serinin ilk temsilcisi olduğunu açıkladı. Yeni ScreenXpert yazılımıyla desteklenen ScreenPad 2.0’in birçok yeni özellik eklenen 5.65 inçlik daha büyük bir dokunmatik ekrana sahip olduğunu eklerken, bu etkileşimli ikincil ekranın daha verimli bir iş akışına imkan vererek verimliliği artırdığını ve bunu da ayrıca kullanışlı ASUS yardımcı programlarıyla desteklediğini açıkladı. Geliştiriciler, yazılımlarını ve ScreenPad için kullanıcı deneyimlerini optimize etmek için ASUS API'yi de kullanacağı gibi, yeni donanım öncekinden daha fazla enerji tasarrufu sağlayarak 2,5 kat daha uzun pil ömrü sunacağı belirtildi.