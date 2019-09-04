ASUS, yeni dijital çözümlerini IFA’da tanıttı

ASUS, Berlin’de gerçekleşen teknoloji fuarı IFA 2019’da düzenlediği basın toplantısında içerik üreticilerine, profesyonellere ve oyunculara yönelik yeni dijital çözümlerini tanıttı.

Fuarda, ProArt StudioBook One, ProArt StudioBook Pro X gibi dizüstü bilgisayarından oluşan yeni ProArt StudioBook serisi ile beraber ZenBook Pro Duo ve ROG Zephyrus M GU502 Gümüş gri oyuncu dizüstü bilgisayarının tanıtımı da yapıldı. ASUS CEO’su S.Y. Hsu yaptığı Asus’un 30’uncu yılında IFA’da, Avrupa'daki kullanıcılara inanılmaz bir ürün yelpazesi sunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Hsu, “Bu en son ürünlerimiz, üst seviye performans gerektiren işlerde çalışan profesyonellere, içerik üreticilerine ve oyunculara, en iyi çalışmalarını yapmalarını, daha iyi bir kullanıcı deneyimi yaşamalarını ve en iyi oyun deneyimlerinin tadını çıkarmalarını sağlayan çözümler sunmak için odaklanmamızın birer ürünüdür" dedi.

İÇERİK ÜRETİCİLERİ İÇİN ASUS PROART AİLESİ

Firmanın CEO’su S.Y. Hsu, 2011 yılında ilk ProArt ekranının piyasaya sürülmesinden bu yana ASUS profesyonel içerik yaratıcılarının özel ihtiyaçlarını karşılamak için özel ürünler tasarlayarak üretmekte olduklarını ifade etti.

Fotoğraf ve videografi gibi geleneksel içerik oluşturma alanlarındaki profesyonellerin artan ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte 3D tasarımcılara ve oyun geliştiricilere yeni çözümler sunmayı hedeflediğini aktaran ve ProArt ailesinin yeni üyelerini tanıtan Hsu, “İçerik yaratmak için komple bir dijital çözüm olarak tasarlandı. Bu yeni ProArt dizüstü bilgisayarlar ile kullanıcıların her türlü ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz” dedi.

ProArt StudioBook One hakkında bilgi veren S.Y. Hsu, sözlerine şöyle devam etti:

“Şimdiye kadarki en güçlü StudioBook olan ProArt StudioBook One, NVIDIA Quadro RTX 6000 ekran kartı sunan ilk dizüstü bilgisayar olup 32 GB belleğe ve en yeni 9. Nesil Intel Core i9 işlemciye sahip. NVIDIA Quadro RTX grafikleri, kullanıcılara daha fazla CUDA, RT ve Tensor çekirdeği sağlayarak animasyonların oluşturulmasını, 8K video düzenlemeyi, onların işlenmesinin daha sorunsuz ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlar.”

Yetkililer tarafından verilen diğer detaylar şu şekilde: ProArt StudioBook One'daki 4K UHD PANTONE onaylı ekran aynı zamanda 120Hz'lik bir yenileme hızına sahiptir ve bu ekranı çevreleyen çerçevelerin nanoedge teknolojisi ile incelmesiyle birlikte % 84 ekran / kasa oranı gibi çarpıcı bir sonuca ulaşılmıştır. Canlı görseller % 100 geniş Adobe RGB renk gamı ​​ve Delta-E değeri