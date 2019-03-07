ASUS yeni bilgisayar modelini tanıttı

İSTANBUL, () - Bilgisayar üreticisi Asus, tasarım ve donamıyla orta ve üst seviyeyi hedefleyen Vivobook serisinin yeni üyesi X512'yi uygun fiyat avantajıyla satışa sunduğunu açıkladı.

Asus'tan yapılan yazılı açıklamada, uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar arayanlar için üretilen Vivobook serisi özellikle ekran, gövde, fiyat ve performans olarak diğer ürünlerle karşılaştırıldığında yüzde 90’a varan üstün performansa ulaştığı kaydedildi. Nano Edge adını verdikleri yeni teknoloji ile, ekran çerçevelerini ortadan kaldırarak kullancıya daha kompakt ve geniş bir ekran sunmayı hedefledikleri bildirildi. Böylelikle kullanıcılara standart 14 inç ekrana sahip bilgisayar boyutlarında 15 inç ekran deneyimi yaşattığı belirtildi.

X512’nin çerçevesiz ekranlı kasa tasarımının hafifve ince bir mimari ortaya çıkardığı söylenirken, yaklaşık 1,5 kg ağırlığında ve 2 cm’den daha ince bir yapısıyla özellikle mobil kullanıcılar için çok iyi bir seçenek olacağı vurgulandı.

Aynı zamanda gövdenin altında oluşan boşluğun, dizüstü bilgisayarlar için en büyük soru işaretlerinden biri olan ısınma sorununa da yeni ve etkili bir çözüm getirdiği kaydedildi. Özel olarak hesaplanmış ses sistemi sayesinde, sesin boşluktan zemine çarparak yarattığı etkinin çok daha kaliteli ve etkili bas sesleri ortaya çıkardığı söylendi.

Vivobook X512’nin son nesil işlemcisi ve ayrık ekran kartı ile kullanıcıların performans ihtiyacını karşılayacağı açıklanırken, depolama noktasında sunduğu geniş ve hızlı SSD çözümleri ile ideal bir fiyat/performans ürünü olduğu açıklandı.