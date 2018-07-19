Asus'un yeni telefonu ZenFone5Z satışa çıkıyor 

ASUS’un yeni amiral gemisi ZenFone5Z, lansmana özel fiyatıyla teknolojiseverlerle buluşuyor.

Yarın ve Cumartesi günü lansmana özel fiyatıyla teklonojiseverlerle buluşacak olan ZenFone5Z 3 bin 299 liradan satışa sunulacak. Vatan Bilgisayar'ın internet sitesi ve seçili mağazaları (Adana-Çukurova, Ankara-Söğütlü, Bursa, İstanbul-Forum İstanbul, Mall Of İstanbul AVM ve Topkapı, İzmir-Bornova, Konya ve Mersin) ile Asus'un internet sitesi üzerinden satışı gerçekleşecek telefonun lansman sonrası fiyatı ise 3 bin 699 lira olacak.

ASUS AIBoost teknolojisine sahip ZenFone 5Z, hızlı performans ile uzun batarya ömrünü birleştirerek, oyunlar ve diğer zorlu uygulamalar için yüksek performans sunuyor. Kullanıcılara parmak izi okuyucusunun yanında yüz tanıma özelliği de sunan yeni modelin, yapay zeka görüntü algılama teknolojisi, fotoğrafı çekilen nesneyi hızlıca analiz ederek, ayarları optimize ediyor. Kullanıcıların bulunduğu ortamın ses düzeyine göre kendini adapte ederek, çağrının ses yüksekliğini ortama göre ayarlama özelliği de bulunan telefon 8 çekirdekli Snapdragon 845 işlemcili ZenFone5Z, akıllı çift kamera sistemi, çerçevesiz ekranı, uzun pil ömrü (Yapay zeka ) gibi özellikleriyle de ön plana çıkıyor.

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