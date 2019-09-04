ASUS Republic of Gamers, GX502 modelini tanıttı

Teknoloji markası ASUS, oyuncu dizüstü bilgisayarı olarak çıkardığı Zephyrus ailesinin yeni üyesi GX502’yi tanıttı.

Marka tarafından yapılan açıklamaya göre, değişen fiyat ve konfigürasyona bağlı olarak kullanıcının kişisel beklentilerine göre farklı alternatif oluşturduklarını ve Zephyrus ailesinde ilk kez bir AMD işlemcili cihaz tanıttıklarını duyurdu.

Sadece işlemci tarafında değil, diğer donanım detaylarında da farklılaşan 3 yeni Zephyrus modeli ile tüm talep ve ihtiyaçlara çözüm olmayı hedeflediklerini belirten marka, Zephyrus ailesinin yeni üyelerinden GX502 modelinin, 240Hz tazeleme hızıyla oyunculara üst seviye bir mobil deneyim yaşatacağını belirtti.

Alüminyum alaşımlı metal kasasına rağmen standart 15” dizüstü oyuncu bilgisayarlarından yüzde 25 daha ince ve yüzde 40 daha hafif olduğunu belirtilen yeni Zephyrus serisinin imzası ise ASS soğutma teknolojisi olduğu ifade edildi. Cihaz açıldığında altında oluşan ve hava akışını yüzde 40 seviyelerinde arttıran özel aerodinamik mekanizma ile cihazın ısınma sorununa çözüm geliştirdiklerini belirtti.

Zephyrus serisinin donanımı hakkında bilgi veren marka, işlemci tarafında Intel 9’ncu nesil ve AMD Ryzen 7 işlemci, ekran kartı tarafında NVIDIA RTX serisi ve aynı zamanda GTX 16 serisi alternatifleri ve gelişmiş panel çözümleri sunulan yeni Zephyrus ailesinin, oyuncuların farklı talep ve ihtiyaçlarına göre çeşitlendirildiğini belirterek aynı zamanda tasarım tarafındaki benzersiz yapısını koruyarak 18.9 mm incelikte ve premium seviyede bir kasa üretmeyi başardıklarını ifade etti.