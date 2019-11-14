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ASUS CES 2020 Yenilik Ödülü’ne layık görüldü

İSTANBUL, () / (Kurumsal Haberler)- ASUS, Las Vegas’ta düzenlenecek olan teknoloji fuarı CES kapsamında, ürünlerinin 11'inin tüketici teknolojisi alanında seçkin tasarım ve mühendisliği gösteren CES® 2020 Yenilik Ödülleri aldığını açıkladı. CES...

BİLİM-TEKNOLOJİ 14.11.2019, 11:23
ASUS CES 2020 Yenilik Ödülü’ne layık görüldü

İSTANBUL, () / (Kurumsal Haberler)- ASUS, Las Vegas’ta düzenlenecek olan teknoloji fuarı CES kapsamında, ürünlerinin 11'inin tüketici teknolojisi alanında seçkin tasarım ve mühendisliği gösteren CES® 2020 Yenilik Ödülleri aldığını açıkladı.

CES İnovasyon Ödülünü kazanan ASUS ürünleri arasında ZenBook Pro Duo, ZenFone 6, ZenBook 15, ZenBook Flip 15, ROG Strix Scar 3 ve ProArt Display PA32UCG yer alıyor.

ASUS’tan yapılan açıklamada, “Ödül, ASUS'un tüketici tasarımı ve inovasyon yoluyla inanılmaz tüketici deneyimleri sunma konusundaki kararlılığına vurgu yapması açısından önemli. Üstün tasarımı ödüllendiren bir program olan CES Innovation Awards, 28 ürün kategorisinde onur ödüllerini dağıttı. Tasarımcılar, mühendisler ve teknoloji medyasının üyeleri de dahil olmak üzere bir jüri heyeti, tasarım, işlevsellik, tüketici çekiciliği, mühendislik ve ürünlerin rekabete göre nasıl karşılaştırılacağına dayalı önerileri incelediler. 7-10 Ocak 2020 tarihleri arasında Las Vegas’ta gerçekleşecek olan CES 2020’de beklenen ürün ve trendlere göz atmak için üst düzey medya, katılımcı ve endüstri liderlerini bir araya getiren tek davetli teknoloji etkinliği olan CES Unveiled New York sırasında ödüller verildi” denildi.

ASUS ZENBOOK PRO DUO

ASUS’tan yapılan açıklamada,  ZenBook Pro Duo’nun, çoklu görevler için seçenekler sunan ikincil bir ekran olan ScreenPad ™ Plus ile donatıldığı belirtildi. Açıklamada, ZenBook Pro Duo'daki 14 inçlik Screen Pad Plus’ın ana 15.6 inçlik 4K UHD OLED HDR dokunmatik ekranla çalışan ve kullanıcılara iş akışlarını optimize etmek ve kişiselleştirmek için sonsuz yollar sağlayan 4K'lik ikinci bir dokunmatik ekrana sahip olduğu bilgisi yer aldı.

ASUS ZENBOOK 15

ZenBook 15 yapılan açıklamada ise, neredeyse çerçevesiz bir NanoEdge ekranı sayesinde ekran boyutunda dünyanın en küçük dizüstü bilgisayarlarından biri ve ScreenPad 2.0, trackpad'i çok işlevli bir ürüne dönüştürdüğü bilgisi yer aldı. “ZenBook serisi, onu dünyanın en küçük dizüstü bilgisayar ailelerinden biri yapan taşınabilir tasarımın yeni halini gösteriyor” ifadelerine yer verildi.

ROG STRIX SCAR III

Açıklamada bir diğer ürün, ROG Strix SCAR III için,  “300Hz'lik bir ekranda kesintisiz ürün deneyimi için gerekli en son donanıma ve soğutmaya teknolojine sahiptir. ROG Keystone ve Aura Sync gibi özellikler oyunculara PC'lerini kişiselleştirmek için daha fazla imkan sağlarken, GeForce RTX ™ 2070'e kadar NVIDIA® grafikleri Strix SCAR III’ün ultra hılzı 300Hz ekranını tamamen doyurmak için gereken her şeyi sunar” ifadeleri kullanıldı.

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