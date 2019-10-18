Artırılmış Gerçeklik Sporu HADO İstanbul’da
SON 3 yıldır Uzak Doğu’da şampiyonaları düzenlenen Japon Artırılmış Gerçeklik Sporu ‘HADO’, 22 Ekim’de sanal oyun tutkunları ile İstanbul’da buluşacak. Son üç yıldır Uzak Doğu’da şampiyonaları düzenlenen, Tokyo merkezli The...
Son üç yıldır Uzak Doğu’da şampiyonaları düzenlenen, Tokyo merkezli The Superhuman Sports Society’nin oyun ve teknolojiyi birleştirerek tasarladığı artırılmış gerçeklik oyunu HADO, sanal oyun tutkunları ile 22-29 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da buluşacak.
İsfanbul Tema Park'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinliği İsfanbul Tema Park’a giriş bileti alan misafirlere ücretsiz olarak tecrübe edebilecek.
EĞLENCE VE SPOR BİR ARADA
Artırılmış gerçeklik oyunu HADO’da efsane mangalardan ‘Dragon Balls’ ve oyun tarihinin mihenk taşlarından biri olan ‘Street Fighter’ karakterlerinden Ryu, Ken, Sagat, Guile ve Akuma gibi birbirlerine enerji topları atarak oyuncuların sanal bir arenada savaşmaları sağlanıyor. HADO, AR gözlüklerinin yanı sıra özel olarak geliştirilen giyilebilir teknoloji ürünlerinden kol bantları ve hareket sensörleriyle oynanıyor.
Birçok oyun tasarımcısı ve karikatüristle birlikte çalışan HADO, yerel mitlerden ulusal hikayelere, oyun kültlerine kadar pek çok alanda oyun zevki ve teknolojiyi birleştirerek oyuncularına benzersiz deneyimler sunuyor. HADO’nun sanal oyunlardan farkı halihazırda 6 farklı ülkede beden eğitimi derslerinde bir sanal spor branşı olarak ele alınıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:48
|Güneş
|07:12
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:55
|Akşam
|18:26
|Yatsı
|19:46
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2