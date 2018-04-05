"Araçlarımız yorgun olduğumuzu gözlerimizden anlayacak"

İSTANBUL, ()-BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU), Mühendislik ve Teknoloji Kulübü (IEEE)’nün düzenlediği Endüstri 4.0 Buluşmaları kapsamında, “Öncü Sektörlerde Dijital Dönüşüm” başlıklı konferans Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüsü’nde gerçekleşti.

Her geçen gün yenilenen teknolojik gelişmelerin ışığında “Dünya nereye gidiyor?” sorusuna yanıt aranan konferansa, BOSCH Iot ve Endüstri 4.0 Direktörü Mustafa Ayhan, INTEL Ortadoğu Türkiye ve Afrika Nesnelerin İnterneti Teknik Direktörü Cem Vedat Işık, ABB Elektrik Türkiye Pazarlama ve Satış Müdürü Nejat Ege, MCS Factory Digitalization Genel Müdürü Adem Kayar ve Ekol lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul konuşmacı olarak katılarak, deneyimlerini ve bilgilerini Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri ve katılımcılara aktardı.

Üniversitenin Güney Kampüsü'nde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen konferansta teknolojinin iş hayatını nasıl etkilediği, akıllı yaşamın getirdiği yenilikler, büyüyen şehirler, geleceğe yönelik yeni iş modelleri ve yapay zeka konuşuldu.

"YAŞAMAK İÇİN KOD YAZMAYI ÖĞRENMEK ŞART"

Yaptığı konuşmada dijital geleceği yazmanın yetenek gerektirdiğini, bu yeteneğin de sonradan kazanılabilen bir olgu olduğunu ifade eden ABB Elektrik Türkiye Pazarlama ve Satış Müdürü Nejat Ege, “Endüstri 4.0 deyince bunu endüstri ile sınırlandırmamak gerekiyor. Biz 'dijitalizasyon' diyoruz. Çok hızlı bir biçimde hayatımız değişiyor. Bu değişime ayak uyduramayan şirketler ise yok oluyor. Sanal/arttırılmış gerçeklik, yazılım tanımlı makineler, siber güvenlik gibi yavaş yavaş hayatımıza giren teknolojilerle tanışıp, iyi ilişkiler kurmamız şart. Bunun en somut örneği sürücüsüz arabalar. Gerçekten bu arabalar bir gün iyi bir şekilde çalışırlarsa birçok insan işsiz kalabilir. Alıştığımız şartlarda yaşamaya devam edebilmemiz için teknolojik anlamdaki tüm şartları ve gereklilikleri öğrenip uygulamamız gerekiyor. Mesela ben herkesin kod yazmayı öğrenmesinin şart olduğunu düşünüyorum” dedi.

YAKIN ZAMANDA ARAÇLARIMIZ YORGUN OLUP OLMADIĞIMIZI GÖZLERİMİZDEN ANLAYACAK

BOSCH Iot ve Endüstri 4.0 Direktörü Mustafa Ayhan ise, akıllı sistemlerin hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştıracağına dikkat çekerek “Şehir trafiğinin yüzde 30'u park yeri bekleyen araçlardan oluşuyor. Ama önümüzdeki dönemlerde oluşturulan teknoloji sayesinde boş park yerlerini gösteren ya da aracın kendi kendine algıladığı park yerleri gösterecek sistemleri kullanacağımız zamanlar gelecek. Araç içi hizmetler kapsamında aracımıza tanımladığımız sistem, bizim gözlerimiz ile temas kurarak yorgun olduğumuzu anlayıp, aracı durdurmamız için bize uyarı verecek.Tüm bunlar çok uzak gelecek değil. İhtiyacımız olan şey işbirliği ve istekli insan gücü” diye konuştu.

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