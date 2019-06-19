Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Apple'da Lightning kablo devri sona eriyor

Apple'ın Eylül ayında duyurması beklenen yeni telefonları pek çok yenilikle birlikte gelecek. Ancak cihazlarla ilgili en önemli değişiklik lightning yuvasının kaldırılması olacak. Bunun yerine şirket, daha yaygın bir hale gelen USB-C standardını...

Apple'da Lightning kablo devri sona eriyor

Apple'ın Eylül ayında duyurması beklenen yeni telefonları pek çok yenilikle birlikte gelecek. Ancak cihazlarla ilgili en önemli değişiklik lightning yuvasının kaldırılması olacak. Bunun yerine şirket, daha yaygın bir hale gelen USB-C standardını iPhone'lara getirmeyi planlıyor.

USB-C portu iPhone'lar için ne avantajlar sağlayacak?
USB-C bant genişliği anlamında mevcut Lightning bağlantısı ile kıyaslandığında çok daha verimli bir bağlantı seçeneği. Ek olarak kullanıcılar farklı konnektör ve bağlantı karmaşasından kurtulmuş olacak. USB-C destekli bir Android telefonun şarj cihazından iPhone kullanıcıları da faydalanabelicek. Böylece iPhone ve Android cihazlar arasındaki yıllardır devam eden şarj cihazları konusundaki farklılık da sona ermiş olacak.

Öte yandan USB-C daha fazla hız anlamına geliyor. USB 3.1 standardı, çoğu yeni USB-C cihaza güç sağlıyor. Bu standart 10 Gbps veri transfer oranı ve 100 W güç sağlama kapasitesi ile dikkat çekiyor. Lightning bağlantısı ise USB 2.0 standardındaki gibi yalnızca 480 Mbps hız sunuyor.

Bazı kaynaklar iPhone modellerinde bu yıl USB-C değişiminin görüleceğini belirtirken, bazı kaynaklar ise Apple'ın Eylül ayına kadar böyle büyük bir değişikliği yetiştiremeyeceğini ve bu yeniliğin seneye uygulamanmaya başlayacağını belirtiyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328