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Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı

Anneler Günü'nde en çok akıllı telefon satıldı

ANNELER Günü döneminde teknoloji alışverişinde geçen yıla kıyasla çift haneli artışlar yaşandığı açıklandı. Teknosa’nın verilerine göre, hediye alanların önceliği akıllı telefonlar olurken, onu küçük ev aletleri ve kişisel...

Anneler Günü'nde en çok akıllı telefon satıldı
ANNELER Günü döneminde teknoloji alışverişinde geçen yıla kıyasla çift haneli artışlar yaşandığı açıklandı. Teknosa’nın verilerine göre, hediye alanların önceliği akıllı telefonlar olurken, onu küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünleri takip etti.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Anneler Günü için en çok satın alınan teknoloji ürünlerini ve hediye seçimlerini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, Anneler Günü’nde hediye tercihlerinin başında bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi akıllı telefonlar gelirken, onu kişisel bakım ürünleri ve küçük ev aletleri takip ettiği belirtildi. Teknosa.com’un verilerine göre, anneler için alışverişlerde özellikle yeni ve akıllı teknolojilere olan ilgi artarken, geçtiğimiz yıldan farklı olarak, bu yıl robot süpürgeler ve büyük ekranlı telefonlar hediye sepetlerinde daha fazla yer aldı. Buhar kazanlı ütülerin satışında da iki katın üzerinde artış yaşandı.

"YÜZDE 50 ARTIŞ YAŞANDI"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anneler Günü döneminde hem online hem de mağazacılık kanalında ziyaret sayıları yükseldi. Tüketiciler, hediye alışverişleri için online platformu geçen yıla oranla daha fazla tercih ederken, e-ticaretteki ciro artış oranı mağazacılığa göre 2 kat fazla oldu. Sepet ortalaması ise yine aynı döneme oranla yüzde 50 artış gösterdi. Anneler gününe birkaç gün kala online alışveriş yapan müşteriler, hediyelerini hemen mağazadan teslim alma hizmetinden faydalandılar."

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