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'Alperen Gözcü', düşmanı uzaktan kumandayla vuracak

BİLİM-TEKNOLOJİ 21.01.2020, 08:59
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'Alperen Gözcü', düşmanı uzaktan kumandayla vuracak
AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Antalya Teknokent Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi'nde tamamen yerli imkanlarla üretilen 'Alperen Gözcü' adlı evrensel atış platformu, üzerine takılan farklı silahlarla, kablosuz ve uzaktan kumandayla atış yapabiliyor. Alperen Gözcü ile terörle mücadelede Mehmetçiğin can kaybının en aza indirilmesi hedefleniyor.
AÜ Antalya Teknokent Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi'nde, uzaktan kumanda edilebilen ve üzerinde çeşitli silahların kullanılabildiği son teknoloji ürünü atış platformu üretildi. Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz, teknokentte birçok değerli ürün olduğunu, 68 kuluçka firmasından biri olan Savunma ve Harp Teknolojileri (SavHaTek) firmasının en önemli ürünlerinden birinin 'Alperen Gözcü' olduğunu söyledi. İbrahim Yavuz, "Adı gibi güçlü, cesur ve savaşçı diyoruz. Mehmetçiğimizi korumak için hem savunma sanayinde hem de kişisel kullanılabilecek bir ürün" dedi.
TÜBİTAK DESTEĞİ ALDI
Gençlere yol açıldığında, destek verildiğinde ülke için katma değeri yüksek, yerli ve milli teknoloji hamlesine destek verecek ürünler üretebildiğine işaret eden Yavuz, "En kıymetlisi bizim için bu. 2018 yılının başlarında başlayan bir girişimin devamı ve TÜBİTAK proje desteği de almaya hak kazanmış bir şirketimiz. Aynı zamanda Antalya Teknokent ve Akdeniz Üniversitesi danışman hocaları ve teknik ekibiyle birlikte yapılmış bir ürün. Yurt dışında muadilleri geliştirilmiş fakat bunun en önemli özelliği evrensel, kablosuz ve uzaktan kumanda edilebilir ürün olması. Bu açıdan çok kıymetli" diye konuştu.
TEKNOLOJİ HAMLESİ
Antalya Teknokent olarak buna benzer savunma sanayi ürünleri üretmeye devam edeceklerini aktaran İbrahim Yavuz, "Bu şunu gösteriyor; Antalya'da artık turizm ve tarımın yanında, teknoloji ve bilim üssü olmak için de bir hamle gerçekleştiriyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Antalya Teknokent teknoloji vadisinde de bu ve benzeri girişimlerin yer almasını teşvik ediyoruz. En büyük çabamız da şu anda bu" dedi.
KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDAYLA ATEŞLENİYOR
Firma Genel Müdürü İbrahim Yıldırım ise TÜBİTAK 1512 desteğiyle proje kazanmış ürünün testleri ve yazılım geliştirme işlerinin, haziran ayına kadar bitirileceğini açıkladı. Ürünün en büyük özelliğinin atış platformuyla uzaktan kumanda modülünün kablosuz olarak haberleşmesi olduğunu söyleyen Yıldırım, "100 metreye, bazı özel sistemlerle 200 metreye ve hatta sim kart teknolojisiyle global olarak dünyanın her yerinden kontrol edilebilme özelliğine, altyapı entegrasyonu uygun bir sistem" diye konuştu.
EVRENSEL SİSTEM
Sisteme evrensel denilmesinin nedenini anlatan Yıldırım, “"Üzerindeki atış platformuyla Amerikan, Alman ve Rus tabanlı ya da Avrupa'daki diğer ülkelerin kendilerine has özellikteki piyade tüfeklerine, haricinde sivil kullanıma uygun havalı basınçlı tüfeklere, sportif amaçlı kullanılan av tüfeklerine uygun bir sistem. Bu sistemde silahımızı, ister bir asker piyade tüfeğine bağlasın, ister bir tarımsal alanın yabani hayvanlardan korunması için bağlansın. Bu tip sistemler veya bu tip silahlar bağlanarak uzaktan kumandayla atış yapılabilir hale getirilmesi hedeflendi" dedi.
HEM GENİŞ AÇI, HEM DÜRBÜN KAMERA
Sistemde gözetleme ve silah üzerine entegre olan sıfırlanmış dürbünden bakmayı sağlayan hedefleme kameraları olduğunu anlatan Yıldırım, "Kullanıcı geniş açıyla gözetleyip, herhangi bir tehlike unsuru gördüğünde, ekrandan bir tuşla gözetleme kamerasından hedefleme kamerasına geçiyor. Nişan alıp bir tetikleme mekanizmasıyla silahı tetik düşürerek görev ifa etmesini sağlıyor. Aynı siz gözünüzle bakıyor gibi kumanda modülünden görüp, parmağınızla tetiği çekiyormuş gibi tetiği sadece uzaktan kumandayla tehlike altında olmadan çekebiliyorsunuz" diye konuştu.
AMAÇ ŞEHİT SAYISINI EN AZA İNDİRMEK
Doğu, Güneydoğu veya askeri bölgelerde en büyük zayiatların ilk ateşte verildiğini belirten Yıldırım, "Karşıdaki bir terör veya düşman unsuru 48 dolarlık bir roketle bizim askerimizi şehit edebiliyor. Bunlardaki en büyük amaç, ilk ateşte askerimiz değil de parçalanacaksa bu parçalansın. Hiç önemli değil. Can kaybını, şehit sayısını en aza indirmek, en büyük amacımız bu. Tarımsal bölgelerde çiftçiler yabani hayvanları beklerken en büyük yaralanmalar hayvanın ilk fark edildiği an oluyor. İnsanların 10'arlı takımlar yapıp bir bölgede eğlence, stres amaçlı oyun alanlarında da kullanılabilir" dedi.
AĞIRLIĞI SİLAHLI 25 KİLOGRAM
Alperen Gözcü'nün ağırlığının boşken 22, silahla beraber 25 kilograma kadar çıktığını söyleyen Yıldırım, "Hali hazırda diğer muadillerinin 45-50 kilogram seviyelerinde olduğu düşünülürse, ağırlıkla ilgili ciddi avantajlarımız var. Ama sonraki versiyonlarda, özellikle sisteme yapay zeka, otomatik nişanlama veya büyük verinin analizi gibi sistemleri eklediğimizde görüntü işlemeyle diğer taraftan ağırlıkla ilgili de ciddi çalışmalarımız olacak" diye konuştu.
SİLAH TEPMESİ YOK
Arazideki testlerin devam ettiğini kaydeden Yıldırım, "Asıl testlerimizi şiddetle ilgili yaptık. Sistemi 5.56, 7.60 kalibre hatta 12 kalibre yüksek basınç diye tabir ettiğimiz av tüfeklerinde kullanılan ekspres magnum fişeklerle denedik. Sistemin stabilizasyonunda herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü özel bir sönümleme sistemi geliştirdik. Sistemimizin patentlenmiş taraflarından bir tanesi de burası. Silahın o ilk tepmesini alarak, nişanlamada yukarıya doğru şahlanma dediğimiz olayı engelleyerek, silahın stabil kalmasını sağlayan bir sistem" dedi.

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