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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile AKADEMETRE’den TeknoSA’ya iki ödül birden

ALIŞVERİŞ Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin AKADEMETRE işbirliğiyle her yıl düzenlediği “AVM’lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Perakende Markaları” araştırma sonuçlarının açıklandığı ödül gecesinde...

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile AKADEMETRE’den TeknoSA’ya iki ödül birden
ALIŞVERİŞ Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin AKADEMETRE işbirliğiyle her yıl düzenlediği “AVM’lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Perakende Markaları” araştırma sonuçlarının açıklandığı ödül gecesinde TeknoSA, “Teknoloji Perakende” ve “Anchor Mağaza” kategorilerinin birincisi olarak iki ödüle layık görüldü.

Bu yıl 8’inci kez düzenlenen ve Tüketicilerin beğenileri doğrultusunda belirlenen sonuçların açıklandığı gecede TeknoSA’nın ödüllerini Genel Müdür Bülent Gürcan, mağazalarda çalışan satış danışmanlarından oluşan bir ekiple birlikte aldı. TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan, ödüle ilişkin değerlendirmesinde, “TeknoSA olarak kesintisiz hizmet anlayışımızla tüketicilerimize en üst seviyede alışveriş deneyimi yaşatmak üzere çalışmalarımıza devam ediyor, yatırımlarımızı bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Yaptıklarımızla tüketicilerimizin kalbinde yer edinmek, onların bir numaralı tercihi olmak bizim için çok değerli. Türkiye genelindeki tüketicilerin beğenileri doğrultusunda yapılan bu araştırmada bir kez daha çifte ödüle layık görüldüğümüz için çok mutluyuz” dedi.

(FOTOĞRAF)

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