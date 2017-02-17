Alakır'da yeni bir gelincik türü

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - AKDENİZ ve Celal Bayer üniversitelerinden bir ekip, Antalya'nın Kumluca İlçesi'ndeki Alakır Nehri'nin bulunduğu bölgede yeni bir gelincik türü keşfetti. Yeni türe 'Alakır Gelinciği' adı verildi.

Kumluca İlçesi'nde üzerinde 4'ü tamamlanmış, 4'ü proje aşamasında 8 hidroelektrik santral projesi bulunan ve Danıştay kararıyla 1'inci Derece Doğal SİT alanı ilan edilen Alakır Nehri'nin de bulunduğu vadide, yeni bir gelincik türü keşfedildi. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Candan Aykurt, AÜ Uygulamalı Fen Bilimleri Enstitüsü’nden Ayşen Özçandır, AÜ Eğitim Fakültesi’nden İsmail Gökhan Deniz, Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Kemal Yıldız ve Fatma Mungan’dan oluşan ekibin yeni keşfettiği gelincik türüne ilişkin makale, Phytotaxa adlı uluslararası bilim dergisinde yayımlandı.

DÜNYADA SADECE ALAKIR'DA

Güney Anadolu'dan yeni bir tür olarak Alakır Gelinciği (Glaucium alakirensis) adı verilen yeni türün keşfi ise AÜ Uygulamalı Fen Bilimleri Enstitüsü’nden Ayşen Özçandır’ın yüksel lisans tez çalışması kapsamında gerçekleşti. AÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından da desteklenen Özçandır’ın ‘Dibek Tabiatı Koruma Alanı Florası’ adlı master tez çalışması kapsamında keşfedilen yeni türün, lokal endemik/tek nokta endemiği olduğu ve Alakır Vadisi'nden başka hiçbir yerde yayılış göstermediği belirtildi.

NESLİ KRİTİK TEHLİKEDE

Yeni gelincik türü 'kritik' tehlikedeki bir tür olarak Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesi için de önerildi. Sarımsı turuncu renkli yeni türün ormanlardaki açık taşlık alanlarda ve 1120-1360 metre yükseklikteki kireçtaşı yamaçlarda yetiştiği, mayıs ve haziranda çiçeklendiği ve olgun meyvelerini hazirandan ağustosa kadar verdiği gözlemlendi.

ALAKIR NEHRİ KARDEŞLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Alakır Vadisi'nde keşfedilen yeni türle ilgili bölgedeki HES projelerine karşı hukuki mücadele yürüten Alakır Nehri Kardeşliği'nden de açıklama yapıldı. Bu yeni türün dünyada sadece Alakır Vadisi'nde yayılış gösterdiği belirtilen açıklamada, “Alakır Vadisi'nin koruma altına alınması kararı 2 yıl önce Danıştay Mahkemesi tarafından da onaylanmasına rağmen ilgili makamlar bu kararı halen uygulamadı. Hassas ve zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olan bölgede şirketler HES faaliyetlerini sürdürmekteler. Vadide geçen sene de yeni bir balık türü keşfedilmiş, bu yeni türe 'Alakır Alası' adı verilmişti. Yargı kararları ve bilimsel keşifler ışığında vadideki canlılar geri dönüşü mümkün olmayan zararlar görmeden Alakır Vadisi acil koruma altına alınmalıdır" denildi.