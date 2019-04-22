Akademisyenlerden ekolojik ürün çalışması

Salih TEKİN/ERZURUM, () - ERZURUM Teknik Üniversitesi akademisyenleri, biyoteknoloji ve toksikoloji alanında önemli bir başarıya imza attı. Laboratuvarlarda genetik materyallerin saflaştırılmasında kullanılan ürünlerdeki petrol kaynaklı kimyasal maddelerin yerine aynı işlev ve özelliklere sahip mikroorganizma kaynaklı bir ürün elde eden öğretim üyeleri, test aşamasını da başarıyla geçti. Akademisyenlerin çevreci ve ekonomik olan ürünleri çeşitli üniversitelerdeki laboratuvarlarda kullanılmaya başlandı.

Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyeleri Doç.Dr. Serkan Ötücü, Dr. Ömer Faruk Karataş ve Dr. Elanur Aydın Karataş, biyoteknoloji ve toksikoloji alanında çalışma yapmak için ATA Teknokent bünyesinde bir firma kurdu. 2018 yılında kurdukları EcoTech Biyoteknoloji isimli şirkete TÜBİTAK'tan da destek alan akademisyenler, biyoteknoloji ve genetik alanında kullanılan ürünleri hem ekonomik hem de daha çevreci olarak üretmeyi başardı. Teknokentteki araştırma laboratuvarında 20'ye yakın ürün elde eden akademisyenlerin çalışmaları hem çevreci hem de ekonomik olmaları yönüyle dikkat çekiyor.

10 yıldır kanser biyolojisi üzerine çalışmalar yaptıklarını anlatan Dr. Ömer Faruk Karataş, 3 arkadaş olarak kurdukları şirkette moleküler, biyoloji, genetik ve biyoteknoloji alanında ürünler üretmeyi başardıklarını ifade ederek, yeni ürünlerinin hem çevreci hem de ekonomik olduğunu kaydetti. Laboratuvarlarda metaryallerin saflaştırılmasında kullanılan ürünlerde önceden petro kimyasal tabanlı ürün kullanıldığını belirten Karataş, bunun da uzun süreli kullanımlarda sağlık açısından sakıncaları bulunduğunu belirtti. Teknokentteki firmalarıyla yaptıkları çalışma sonunda petro kimyasal tabanlı ürün yerine mikroorganizmalardan üretilen biyolojik bir madde ürettiklerini bunun da test çalışmalarında başarılı olduklarını anlatan Karataş, "Önceden petro kimyasal tabanlı bir kısım malzemeler kullanılıyordu. Biz petro kimyasal maddeyi çıkarıp mikroorganizmalardan üretilen biyolojik malzemeyi test ettik. Ar-Ge çalışmalarımızda da başarılı sonuçlar aldık. Ürünümüzü ticarileştirdik, satışını yapmaya başladık. Farklı farklı şehilerden üniversitelerdeki hocalarımız çalışmalarımızı denetiler. Çok güzel sonuçlar aldıklarını bizimle paylaştılar" dedi.

BÜYÜK RAKİPLERLE MÜCADELE EDİYORUZ

Uzun yıllardır biyoteknoloji üzerine çalışmalar yaptığını belirten Doç. Dr. Serkan Ötücü de, Teknokentteki firmada 20 kalem ürün üretmeyi başardıklarını vurguladı. Ürünlerinin hem milli hem de çevreci olduğuna dikkat çeken Ötücü, Avrupalı rakipleriyle yarıştıklarını söyledi. Ürün fiyatlarının ithal ürünlere göre daha ekonomik olduğunu ifade eden Ötücü, "Bakterilerden, organizma gruplarından, böceklerden, bitkilerden DNA izole edebilecek ürünlerimiz mevcut. Şirket olarak araştırmacıların ihtiyaç duyabiliceği standart ürünleri de yapmaya çalışıyoruz. Asıl amacımız yeni bir sektör olan biyoteknolojiyi canlandırmak" diye konuştu.



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