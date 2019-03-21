AirPods 2 Türkiye'de

Apple, yeni nesil AirPods kablosuz kulaklıklarını Türkiye dahil dünya genelinde satışa sundu. Yeni model AirPods'un en büyük yeniliği ise şarj kutusunun artık kablosuz şarj desteğine sahip olması.

W1 yongası kullanan ilk nesil AirPods'un aksine, yeni modelde H1 yongası tercih edildi. Tasarım olarak ilk modelden hiçbir farkı bulunmayan yeni AirPods, H1 yongası sayesinde konuşma süresini iki katına çıkarıyor.

AirPods, tek şarjla 5 saate kadar dinleme, 3 saate varan da konuşma süresi sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte AirPods'u 24 saat kesintisiz kullanabilmek mümkün.

Yeni model ile birlikte gelen bir diğer özellik ise AirPods'a 'Hey Siri' şeklinde seslendiğinizde telefonu cebinizden çıkarmadan Siri'ye komut verebiliyor olmanız. Böylelikle kulaklığınız takılıyken 'Hey Siri' dedikten sonra 'Hava durumu nasıl' sorusunu sorarak sesli olarak hava durumunu öğrenebiliyorsunuz.

AirPods 2, iki farklı şarj kutusuyla satışa sunuldu. Kablosuz şarj desteğine sahip modeli 1399 TL'ye satan Apple, bu teknolojiyi kullanmadan modeli ise 1099 TL'den alıcısıyla buluşturuyor. Sadece şarj kutusu satın almak istediğinizde ise 549 TL'lik fiyat etiketiyle karşılaşıyorsunuz.