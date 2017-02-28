AİBÜ ile CERN arasında bilimsel işbirliği anlaşması

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ), Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ile bilimsel işbirliği anlaşması imzaladı.

AİBÜ'den yapılan yazılı açıklamada, AİBÜ Rektörü Prof.Dr. Hayri Coşkun ile CERN Araştırma Birimi Direktörü Prof.Dr. Eckhard Elsen arasında mutabakat metninin imzalandığı belirtildi. Açıklamada, anlaşma ile Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) sonrası kurulması planlanan yüksek enerjili (TeV mertebesinde) elektron-pozitron çarpıştırıcısı opsiyonlarından biri olan 'Kompakt Linear Çarpıştırıcısı' (CLIC) projesinin 'Dedektör ve Fizik Çalışma Grubu'na (CLICdp) dahil olan ilk Türk üniversitesi AİBÜ olduğu vurgulandı. Anlaşma gereği 29 enstitü ve üniversiteden 153 üyenin bulunduğu CLICdp grubuna AİBÜ'den Prof.Dr. Haluk Denizli, Doç.Dr. Abdulkadir Şenol ve doktora öğrencilerinin, dedektör tasarımı ve standart model ötesi yeni fizik olaylarının gözlenebilirliğinin araştırılması konularında katkıda bulunacakları kaydedildi.

Ayrıca Rektör Prof. Dr. Hayri Coşkun ve Gelecek Dairesel Çarpıştırıcı (FCC) çalışma grubu Başkanı Micheal Benedikt arasında imzalanan mutabakat metni ile de mevcut CERN FCC çalışma gruplarında yer alınacağı, Higgs parçacığının diğer temel parçacıklarla etkileşmesinin daha hassas belirlenmesine, maddenin en temel yapısının araştırılmasına ve FCC fizik ve tasarım çalışmalarına katkı sağlanacağı ifade edildi.

Prof. Dr. Hayri Coşkun yaptığı açıklamada, "2010 yılından itibaren üniversitemizin bilgi üretme kapasitesini geliştirmeye dönük proje temelli yaptığımız çalışmaların en üst düzeyde yansımalarını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. CERN’le yaptığımız anlaşma sadece üniversitemiz açısından değil ülkemizin bilim üretme kapasitesinin geldiği noktayı göstermesi bakımından büyük önem taşıyor. Bu başarıda büyük emekleri olan akademisyenlerimizi kutluyorum" dedi.



FOTOĞRAFLI