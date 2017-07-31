AB projelerinde başarının yolları KHAS'da masaya yatırıldı 

KADİR Has Üniversitesi İNEO Teknoloji Transfer Ofisi ve Sistem Global firması işbirliğiyle düzenlenen ve Horizon 2020 Avrupa Birliği Ar-Ge Projeleriyle ilgili anahtar bilgilerin sunulup uygulamaların yapıldığı atölye çalışması, akademisyen ve firmaları bir araya getirdi.

Üniversitenin Cibali Yerleşkesinde gerçekleşen ve iki gün süren “Akademi ve Sanayi Odaklı Horizon 2020 Konsorsiyum Fırsatları ve Profil Hazırlama Atölye Çalışması” etkinliğinde katılımcılar, H2020 başta olmak üzere Avrupa birliği fonları, çağrı takibi, proje yazımı, konsorsiyumlara katılma konularında bilgilendiler, profil oluşturma atölye çalışması yaptılar. Brüksel'den gelen Avrupa Birliği Fonları Kıdemli Uzmanı Bosko Nektaijevic'in eğitmen olarak yer aldığı etkinliğin amacı, katılımcıların profesyonel olarak proje geliştirme, yazım ve AB Fonlarında etkin rol sahibi olabilmeleri odaklı kabiliyetlerini güçlendirmek oldu.

Türkiye'nin AR-GE konusunda çok ciddi bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Kadir Has Üniversitesi İNEO Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Doç. Dr. Mehmet Aydın, "Ar-ge konusundaki potansiyeli hayata geçirecek başarılı projeler yapılması için belli bir bilgi ve çalışma gerekiyor. Biz ilkini düzenlediğimiz bu atölye çalışmasında değerli deneyimleri ve kritik bilgileri katılımcılara sunarak gerek Üniversite gerekse ülke olarak sahip olduğumuz Ar-Ge potansiyelinin somut projelere dönüşmesi konusuna katkı sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Aydın, ekosistemin çok değerli parçaları olan akademisyenler, firma Ar-Ge merkezleri ve teknoloji transfer ofislerinin bu tip etkinlikler aracılığıyla bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmasının yarattığı sinerjinin önemini vurgularken “Bu etkinliğin benzerlerini ve devam etkinliklerini sonbahar döneminde de düzenleyecek, üniversiteyle sektörü bir araya getireceğiz” dedi. Eğitmen Bosko Nektaijevic'in bilgi, beceri ve deneyim konusunda önemli bir uzman olduğunu belirten Aydın, "Özellikle projelerdeki başarı hikayelerini, hangi noktalara dikkat edilmesi gerektiğini bizlerle paylaştı. Bu anlamda verdiği bilgiler bizim için çok önemli" ifadelerinde bulundu.

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