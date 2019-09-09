4K OLED ve çift ekranlı ASUS Zenbook Pro Duo Türkiye’de

Geçen yıl Zenbook Pro UX580 ile ilk kez screenpad teknolojisini tanıtan Teknoloji Markası ASUS, Screenpad teknolojisini daha da geliştirerek çift ekranlı yeni Zenbook Pro Duo’yu yarattı.

Zenbook ailesinin bir parçası olan yeni ürünün özelliklerini duyuran marka, 15.6 inçlik standart bir dizüstü bilgisayara 14” boyutunda ikinci bir ekran konumlandırdı. Bu iki ekranda da 4K (Ultra HD) kalitesinde görüntü ve multitouch ile üst seviye bir dokunmatik panel sunan ASUS, dünyada bir ilk olan bu teknolojiyi Türk kullanıcılarının beğenisine sundu. Ürün teknoloji marketlerindeki yerini aldı.

Yeni ürün, özellikle ekran teknolojileri ve renk doğruluk oranını önemseyen içerik üreticileri ve tasarımcılar için 4K OLED dokunmatik bir ana ekranla çalışma fırsatı sunuyor. Geniş bir renk gamını destekleyen ZenBook Pro Duo, %100 DCI-P3 kapsama alanına sahip ve %133 sRGB oranı ile mümkün olan en canlı, en gerçekçi renkleri göstermeyi hedefliyor.

ASUS tarafından yapılan açıklamada Screenpad Plus ile ilgili teknik detaylar şu şekilde:

“4K ikincil dokunmatik ekran, bir dizi kullanışlı yerleşik uygulama üretkenliğinizi artırmanıza yardımcı olur. Hızlı Anahtar, karmaşık klavye sekanslarının tek dokunuşla otomasyonuna izin verir ve El Yazısı metni sezgisel olarak girmenize olanak sağlar. Ana ekran ve ScreenPad Plus arasındaki sezgisel etkileşimler için App Switcher, ViewMax ve Task Swap gibi kullanışlı hızlı kontroller de vardır. Görev Grubu, tek bir dokunuşla birden fazla görevi açarak çalışma moduna geçmenizi sağlar. Ana ekranda çalışırken daha fazla alan sağlamak için uygulamaları veya uygulama içi araç çubuklarını ScreenPad Plus'a sürükleyebilirsiniz.”

HEM GELENEKSEL HEM DE YENİLİKÇİ KULLANIM

Kullanılan, dokunmatik ve 4K görüntü kalitesine sahip 2 ekran teknolojisiyle beraber, cihaz ikonik zen tasarımı ve metal kasasıyla da öne çıkıyor. Tamamı alüminyum kaplama olan cihaz, dışarıdan bakıldığında hem geleneksel hem de sofistike bir tasarım dili ortaya konuluyor. Buna ek olarak her iki dokunmatik ekranın kalem girişini desteklediği ve ScreenPad Plus’un yazma veya çizim için son kullanıcıya üstün ergonomi ve sağlam bir platform sunması amaçlanıyor. Ayrıca kutudan çıkan ve yazma deneyimini daha konforlu hale getiren bir avuç içi desteği bulunuyor. Diğer Zenbook serilerinde olduğu gibi Zenbook Pro Duo’da da ergolif tasarım detayı da öne çıkan özelliklerden biri.

OYUN VE ÜRETKENLİK BİR ARADA

4K görüntü kalitesine sahip dokunmatik OLED ekran teknolojileri ile geniş bir kullanıcı kitlesini hedeflediklerini açıklayan ASUS, donanım tarafında da bu bilgisayarın kullanım çeşitliliğini maksimuma çıkartmayı planladıklarını ve bu yüzden üst seviye bir donanım inşa ettiklerini belirtti. 9’uncu nesil Intel işlemcilerle güçlendirilen cihazda aynı zamanda NVIDIA’nın oyuncular için geliştirdiği son teknolojisi olan RTX20 serisi ekran kartı bulunuyor. Firmanın, RTX2060 ekran kartı ve son nesil işlemcinin yanına PCIEG NVME M.2 SSD ile en hızlı depolama çözümünü sunmayı hedefledikleri aktarılırken 32GB’lık Ram kapasitesi ile cihazın tüm ağır ve eş zamanlı işlerde ve tüm oyunlarda tam performansta çalışmasının sağlanacağı belirtildi.