2021 Cilt Bakım Trendleri Akıllı Cihazlarla Şekilleniyor

Pandemi nedeniyle hepimiz kendi kendimizin güzellik ve bakım koçu olduk. 2021’in güzellik bakım trendlerini de bu yaklaşım belirledi, profesyonel bakımları evinize taşıyan akıllı güzellik ürünleri trend oldu. İsveçli güzellik teknoloji markası FOREO’nun sunduğu akıllı microcurrent yüz sıkılaştırma cihazı BEAR da bu yılın öne çıkan akıllı ürünlerinden biri… Profesyonel bir bakım rutinini evinize getiren BEAR, yüz ve boyundaki 69 kası çalıştırarak cildinizin sıkılığını korumasına ve güçlenmesine yardımcı oluyor.

Pandemi hayatımıza girdiği günden bu yana alıştığımız düzen değişti. Evimizde geçirdiğimiz uzun sürede kimimiz aşçı, kimimiz fırıncı, kimimiz kuaför olduk. Sağlıklı yaşama daha da yakınlaştık. Sağlığımıza ve cildimize de daha dikkat eder olduk. Daha doğal ve sağlıklı içeriklere, ürünlere, cihazlara yöneldik. Kısacası hayatımızı pandemi şekillendirdi. 2021’de hayatımız da güzellik ve bakım trendleri de yine pandeminin etkisinden nasibini alıyor.

Maskne ile mücadele edin

Yılın öne çıkan güzellik ve bakım trendlerinin başında maskelerin neden olduğu cilt sorunlarına, hijyen ve hassasiyete yönelik çözüm sunan ürünlere yöneliş geliyor. Sağlığımızı korumak için taktığımız maskelerin cildimizde yarattığı sorunları artık maskne diye adlandırılıyor. Maskne ile mücadele etmemizi sağlayacak bakım ürünleri de bu çerçevede öne çıkıyor. Cildin gözeneklerini arındıran, kuruluğu azaltan, cildi rahatlatan bakım ürünleri bu yıl daha da yükselişe geçiyor.

Antibakteriyel bakım ürünlerine yönelim artıyor

Malum, virüsler nedeniyle yüzümüze, saçımıza daha az temas etmemiz gerekiyor. Ancak bu alışkanlıktan da kolay kolay kurtulmak mümkün değil. İşte tam da bu nedenle antibakteriyel şampuanlar ve bakım ürünleri radarımıza giriyor.

Cilt bakımında minimalizm dönemi

Skinimalizm de bu yılın güzellik trendleri arasında yer alıyor. Cilt bakımında minimalizm yaklaşımı anlamını taşıyan skinimalizm, doğal içeriklere ve yüksek performansa sahip ürünlere yönelik ihtiyacı artırıyor. Plastik cerrah ve Avant Dermatology'nin kurucusu Dr. Sheila Farhang, bu eğilimin 2021'deki gelişimini doğruluyor: "Yakın zamana kadar, doğal içerikli cilt bakımı niş bir alan olarak görülüyordu. Birçok marka bu ürünleri tüketicilerin dikkatini daha çevre dostu çözümlere çevirerek tanıttı. UFO maskeleri gibi süper gıda bazlı bileşenlerin giderek daha güçlü hale geldiği doğal bileşenler ve / veya ürünler de bu sınıflandırmaya dahil.’’

Mavi ışıktan korunmak istiyoruz

Evden çalışmadaki artış ve sanal platformların sürekli kullanımı nedeniyle mavi ekran ışığına karşı koruyan çözüm arayışları da yükselişte. Zoom Face adı verilen kusurları düzeltme ihtiyacı kişileri cilt tonunu eşitlemeye, göz çevresini gençleştirmeye faydalı olan tedavilere yöneltiyor. Ayrıca gevşeyen, esnekliğini kaybeden ciltlerin bu sorununa çözüm bulan ürünler de popülerliğini artırıyor.

Evinize gelen güzellik teknolojileri

2020 yılında karantina nedeniyle, evimizin rahatlığında spa deneyimi için güzellik cihazlarının kullanımına yöneldik. Bu trend 2021 yılında da devam edecek. Çok yakın bir süre önce Pinterest, LUNA 3 ve UFO 2 gibi güvenli, güvenilir ve etkili cihazlar kullanarak evde spa deneyimlerine ve ilgili güzellik ritüelleriyle ilgili kendi araştırmasını gerçekleştirdi.

Hem ekranda hem aynada iyi görünmek mümkün

Bir diğer önemli trend ise çevrimiçi toplantılar nedeniyle şekilleniyor. Ekrandan daha iyi görünme ihtiyacımız cildimizi canlandıran, çizgileri ve kırışıklıkları yok eden, cilde dolgunluk veren bakımlar daha sık tercih ediliyor. Ancak bu bakımların çoğu güzellik merkezleri ya da spalarda uygulanan profesyonel bakımlar…. İsveçli güzellik teknoloji markası FOREO da akıllı microcurrent yüz sıkılaştırma cihazı BEAR ile güzellik trendlerine ortak olmanızı sağlıyor. Dünyanın en etkili ve güvenli microcurrent (mikro akım) cihazı BEAR cildinizi forma sokarken, sıkılaştırıp güçlendiriyor. Bu sayede hem aynaya baktığınızda hem de çevrimiçi toplantılarda daha iyi hissetmenizi sağlıyor.

69 kası birden çalıştırıyor

Size özel akıllı bir güzellik koçu gibi çalışan BEAR, güzellik ve SPA merkezlerinde sunulan yüz için çeşitli egzersizleri ve bakım terapilerini minik bir cihaza sığdırarak evinize getiriyor. Gelişmiş microcurrent (mikro akım) ve T-Sonic™ titreşimler sayesinde yüz ve boyundaki 69 kası çalıştıran BEAR, yüz fitness’ı deneyimini evinizde yaşatıyor. Şok içermeyen Anti-Shock System™’e sahip bu üstün cihaz, gelişmiş sensörleriyle cildinizin dayanıklılığını ölçerek, herhangi bir şok ihtimaline karşı yoğunluğu otomatik olarak ayarlıyor. Cihaz, vücudun doğal süreçlerini taklit eden mikro elektrik akımlarıyla kolajen üretimini artırıyor, ciltteki elastin onarımını ve sıkılaşmayı sağlıyor. 5 farklı ayarlanabilir yoğunluk derecesi ile cildinizin kişisel antrenörü olan BEAR’ın patentli T-Sonic™ titreşimleri ise dolaşımı artırmak, toksinleri yok etmek ve yüzdeki gerilimi hafifletmek için gözeneklere derinlemesine işleyerek daha pürüzsüz, yumuşak ve ışıltılı bir cilt sunuyor.

Ergonomik yapısı sayesinde yüzün tüm kıvrım ve kenarlarıyla mükemmel bir uyum sağlayan FOREO BEAR ise 2.699 TL’den satışa sunuluyor.