Soylu Bayrampaşa'da konuştu, CHP'yi eleştirdi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hollanda ile yaşananlara ilişkin olarak, "Bu ülkenin diplomatik krizi göze alacak kadar bu işe muhalif olmalarının sebebi nedir? Hollanda ile ilgili bir madde değişikliği mi var bu teklif içerisinde? Almanya ile ilgili bir madde değişikliği mi var?" dedi.



"ONLAR GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE DEĞİL, YÖNETİLEN BİR TÜRKİYE İSTEMEKTEDİRLER"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa'da Rumeli Balkan Dernekleri temsilcileri, spor kulüpleri temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Bayrampaşa Belediyesi tarafından düzenlenen programda Hollanda'da yaşanan diplomatik krize değinen Soylu, "Evet tercihini anlatmak için giden bakanlarımıza yapılan muameleye ve bu konuya gösterilen reaksiyona birlikte dikkat edelim. Bu ülkenin diplomatik krizi göze alacak kadar bu işe muhalif olmalarının sebebi nedir? Hollanda ile ilgili bir madde değişikliği mi var bu teklif içerisinde? Almanya ile ilgili bir madde değişikliği mi var? Batının bu işten bu kadar rahatsız olması, Türkiye'nin menfaatine olan bir değişikliği sürekli kendilerine uğraşılacak bir mesele olarak görmesinin nedeni nedir? Batı, Türkiye'nin gelişmesini kendi istediği kadar, kendi arzu ettiği kadar, sınırlarını çizmek istediği kadar belirlemek noktasında bir hareket tarzı ortaya koymakta. Dünyanın ortasında kendisine kendi sözünü söyleyebilecek bir Türkiye tablosu istemiyorlar. Onlar güçlü bir Türkiye değil, yönetilen bir Türkiye istemektedirler" ifadelerini kullandı.



"YA HER ON YILDA BİR ARKAMIZA BAKACAĞIZ, YA DA ADIM ATACAĞIZ"



Türkiye'nin dünya üzerinde en pahalı araziye sahip olduğunu dile getiren Soylu, "Bu aziz millet elbetteki bunun diyeti olarak sürekli bir mücadelenin içerisinde olmuştur. Bu diyet çok partili sisteme geçtikten sonra ödetilmeye başlanmıştır" dedi. Türkiye'de, ne zaman bir gelişme kaydedilse, bunu engellemeye çalışanların olduğunu belirten Soylu, "Türkiye'nin son 300 yılında en güçlü olduğu dönem olan 2002 yılı sonrasında başımıza gelen 15 Temmuz hain girişim bir tesadüf müdür? Hemen hemen 10'ar yıllık ara ile gelen bu tezgahlı işler elbetteki tesadüf değildir. Elbetteki tek bir elden kumanda edilen, belli bir amaca yönelik, ükemizin üzerinde oyun oynanan işlerdir" dedi. Soylu, "Ya sürdürdüğümüz bu pratiği kabullenip her on yılda bir sürekli arkamıza bakacağız, geri gideceğiz. Ya da bu sistemi değiştirmek bizden sonraki nesillere daha güçlü, ayakları üzerinde durabilen, geleceği okuyabilen, birlik ve beraberliği tesis edebilen, nifaklara fırsat bırakmayan bir adım atacağız" diye konuştu.



"PATRON MİLLETTİR"



Soylu devamla, "Bir gün patron sermaye, bir gün patron uluslararası kuruşlar, bir gün patron İMF... İşte 16 Nisan'daki haykırışımız tam anlamıyla şudur; Patron ne Danıştaydır, ne Yargıtaydır, ne Anayasa Mahkemesidir, ne medyadır, ne İMF'dir, ne de uluslararası kuruluşlardır. Patron millettir" dedi.



GÜVENLİK POLİTİKALARI...



Geçen günlerde Diyarbakır'ın Lice ilçesine gittiğini belirten Soylu, "Evlatlarımız 5 Mart'tan beridir orada operasyonlar yapıyorlar. 20 yıldan beri girmediğimiz yerlere giriyorlar. 19 terörristi etkisiz hale getirdiler. Bilmenizi isterim uzun sürecek. Ama çok net söylüyorum. Dağların etrafında bu ülkeye ihanet etmek isteyenleri arıyor ve cezasını veriyoruz" şeklinde konuştu.



"7 HAZİRAN SEÇİMLERİ SONRASI ÖZERKLİK İLAN EDENLER..."



7 Haziran seçimlerinden sonra "Nusaybin'de, Cizre'de, Şemdinli'de, Varto'da, Yüksekova'da özerklik ilan edeceğiz diyorlardı. Madem cesaretiniz o kadar yüksek, o gün yüksekten konuşuyorduz, milletin size vermiş olduğu, bir kısmını baskıyla aldığınız o oylarla, her tarafta afralarla, tafralarla özerklik ilan ediyordunuz. Hani cesaretiniz yetiyorsa bugün özerklik ilan edin de görelim boyunuzun ölçüsünü" diye konuştu.



"TERÖRÜ ELEŞTİRMEYEN SENDİKALAR..."



Bölgede yaşayan insanların rahat olduğunu belirten Soylu, "Neymiş 'belediyelerine el konulmuş' hangi belediyelerine el konulmuş. Evet orada teröre yataklık eden, yardım eden... Orada çalışan her bir kişiden para kesildiğini belirten Soylu, sendikacıların bu konuda ses çıkarmadığını da eleştirdi. Soylu, "Sendikacılar kafalarını kuma gömdüler. Milletin rızkını kesenlere karşı, terör örgütüne karşı bir tek cümle söylememelerini affedilir bulmuyorum. Şimdi milletimiz oralarda hizmet görüyor" dedi.



SOYLU'DAN CHP ELEŞTİRİSİ



CHP lideri KIlıçdaroğlu'nu PKK ile aynı dili konuşmakla suçlayan Soylu, "Milletvekillerini onların temsilcileriyle, Almanya'da, Hollanda da, aynı konferansta konuşturmak, onlarla teşkilatlarını Güneydoğu'da Doğu'da kol kola yürütmek tarihi hüsran olacaktır" dedi. Kılıçdaroğlu'nun kasetle genel başkan olduğunu, kaseti de FETÖ'nün yaptığını söyleyen Soylu, "Madem FETÖ bunu yaptı. Neden bugün FETÖ ile kol kola? Ben İçişleri Bakanıyım sorsun bana? Sayın Deniz Baykal sana da sesleniyorum. Sen de gel sor bana, sana da anlatayım nasıl yaptıklarını. Ama ürküyorsunuz. Korkuyorsunuz. Gerçeklerle yüzleşmekten korkuyorsunuz. At Tayip Erdoğan'ın üzerine gitsin" şeklinde konuştu. Soylu daha sonra Beykoz'daki programa geçmek üzere otelden ayrıldı.