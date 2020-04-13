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Hemşirelere belediyeden taşıma testeği
Bayrampaşa Belediyesi Zabıta ekipleri, Bayrampaşalı yoğun bakım hemşiresini sokağa çıkmanın yasak olduğu gün görev yaptığı hastaneye ulaştırdı.
BAYRAMPAŞA 13.04.2020, 17:26 Murat Aydın
Bayrampaşa Belediyesi Zabıta ekipleri, küresel bir sorun haline gelen ölümcül koronavirüs ile fedakârca mücadele eden Bayrampaşalı yoğun bakım hemşiresini sokağa çıkmanın yasak olduğu gün görev yaptığı hastaneye ulaştırdı.
Koronavirüse karşı çok sayıda önlem alan ve yoğun bir çalışma yürüten Bayrampaşa Belediyesi, sağlık çalışanlarından gelen taleplere de anında dönüş yapıyor. Sokağa çıkmanın yasak olduğu gün talepte bulunan Bayrampaşalı yoğun bakım hemşiresi Aysima Nur Özdemir, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’ndeki nöbetine Bayrampaşa Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından götürüldü. Zabıta ve sağlık çalışanı arasındaki bu dayanışma sosyal medyada vatandaşlar tarafından büyük beğeni aldı.
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