Engelsiz Yaşam Parkı açıldı

Engelli vatandaşların engelsiz bir yaşam sürmesi için her ayrıntıyı düşünen Bayrampaşa Belediyesi, içerisinde engelsiz oyun parkı, engelli arabası şarj istasyonu, engelli yaya yolu, solar şarjbank, engelli fitness ve deşarj alanı ile ücretsiz wi-fi hizmeti, hobi bahçesi ve engelli tuvaleti yer alan ‘Engelsiz Yaşam Parkı’nı törenle hizmete açtı. Parkın açılış töreninde konuşan ve engelliler ile birlikte egzersiz yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Engelli kardeşlerimiz ve evlatlarımız bizim için çok kıymetli. Her ayrıntıyı düşünerek engellilerimiz için çok güzel bir park yaptık ve onların hizmetine sunduk. Engelli kardeşlerimizi mutlu etmek bizi mutlu ediyor” dedi.

Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki engellilere özel ‘Engelsiz Yaşam Parkı’ yaptı. Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde törenle hizmete açılan Ahmet Sarıoğlu ‘Engelsiz Yaşam Parkı’nda engelsiz oyun parkı, engelli arabası şarj istasyonu, engelli yaya yolu, solar şarjbank, engelli fitness ve deşarj alanı ile ücretsiz wi-fi hizmeti, hobi bahçesi ve engelli tuvaleti yer alıyor.

Parkın açılış törenine Belediye Başkanı Atila Aydıner’in yan sıra AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ali Fuat Karaman, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdür Yardımcısı Mustafa Kök, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bayrampaşa Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Arife Pekşen Malkaz ile engelli çocuklar ve aileleri katıldı.

“ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİ MUTLU ETMEK BİZİ MUTLU EDİYOR”

Engelliler ile birlikte egzersiz yapan ve fidan diken Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Engelli kardeşlerimiz ve evlatlarımız bizim için çok kıymetli. Her ayrıntıyı düşünerek engellilerimiz için çok güzel bir park yaptık ve onların hizmetine sunduk. Engelli kardeşlerimizi mutlu etmek bizi mutlu ediyor. Bugüne kadar yüzlerce projeyi hayata geçirdik ancak böyle projeler beni en çok mutlu eden projeler. Çünkü doğrudan engelli kardeşlerimizin yüreğine dokunuyoruz. Güzel bir açılışla hizmete sunduğumuz Ahmet Sarıoğlu ‘Engelsiz Yaşam Parkı’mız ilçemiz ve halkımız için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Parkı oldukça eğlenen ve kendileri için açılan parkta keyifli anlar geçiren engelli vatandaşlar ve aileleri de Başkan Aydıner’e teşekkür ettiler.