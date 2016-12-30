Cumhurbaşkanı, Aydıner'i acı gününde yalnız bırakmadı

Acar'ın tabutuna Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'da omuz verdi. Acar'ın Erdoğan, Milli Selamet Partisi'nde Beyoğlu ilçesinde birlikte çalıştıkları da alınan bilgiler içersinde...

Bayrampaşa Belediye Başkan Atila Aydıner’in kayınpederi ve Milli Selamet Partisi (MSP) Beyoğlu Kurucu İlçe Başkanı Niyazi Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı cenaze töreniyle Fatih Camii’nden son yolculuğuna uğurlandı.Tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında vefat eden MSP Beyoğlu İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı ve aynı zamanda Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in kayınpederi Niyazi Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın da katıldığı cenaze töreniyle Fatih Camii’nden son yolculuğuna uğurlandı.Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti milletvekilleri ve İstanbul'daki ilçe belediye başkanları eşlik etti.Acar’ın naşı, Fatih Camii’nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı’daki Aile Kabristanlığı’nda toprağa verildi.Başkan Aydıner, cenaze namazı sonrası yaptığı açıklamada, “Kıymetli ve saygıdeğer kayınpederim merhum Niyazi Acar'ın vefatı nedeniyle bu acılı ve kederli günümüzde vefa göstererek; acımızı paylaşan, bizleri yalnız bırakmayan, taziyelerini bildiren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere sevenlerimize, hemşehrilerimize, tüm dost ve akrabalarımıza en içten duygularımla teşekkür ediyorum” dedi.