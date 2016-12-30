Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2010 sonrası emeklilere ‘hesaplama’ zammı geliyor
2010 sonrası emeklilere ‘hesaplama’ zammı...
Son dakika... PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi yakalandı
PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi...
İşçiden 1,404 liralık asgari ücrete "dokuz maddelik" itiraz
Asgari ücrete 9 maddelik itiraz
FETÖ operasyonunda 3 subay asker tutuklandı
3 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı

Cumhurbaşkanı, Aydıner'i acı gününde yalnız bırakmadı

Bayrampaşa Belediye Başkan Atila Aydıner’in kayınpederi ve Milli Selamet Partisi (MSP) Beyoğlu Kurucu İlçe Başkanı Niyazi Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı cenaze töreniyle Fatih Camii’nden son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanı, Aydıner'i acı gününde yalnız bırakmadı
 Bayrampaşa Belediye Başkan Atila Aydıner’in kayınpederi ve Milli Selamet Partisi (MSP) Beyoğlu Kurucu İlçe Başkanı Niyazi Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı cenaze töreniyle Fatih Camii’nden son yolculuğuna uğurlandı.
Tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında vefat eden MSP Beyoğlu İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı ve aynı zamanda Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in kayınpederi Niyazi Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın da katıldığı cenaze töreniyle Fatih Camii’nden son yolculuğuna uğurlandı.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti milletvekilleri ve İstanbul'daki ilçe belediye başkanları eşlik etti.


Acar'ın tabutuna Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'da omuz verdi. Acar'ın Erdoğan, Milli Selamet Partisi'nde Beyoğlu ilçesinde birlikte çalıştıkları da alınan bilgiler içersinde...

Acar’ın naşı, Fatih Camii’nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı’daki Aile Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

Başkan Aydıner, cenaze namazı sonrası yaptığı açıklamada, “Kıymetli ve saygıdeğer kayınpederim merhum Niyazi Acar'ın vefatı nedeniyle bu acılı ve kederli günümüzde vefa göstererek; acımızı paylaşan, bizleri yalnız bırakmayan, taziyelerini bildiren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere sevenlerimize, hemşehrilerimize, tüm dost ve akrabalarımıza en içten duygularımla teşekkür ediyorum” dedi.
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55