Bayrampaşa'da parklar yenileniyor

İlçedeki parkları daha modern ve işlevsel hale getirmek için yenileme çalışmalarını sürdüren Bayrampaşa Belediyesi, Dr. Sümer Çavdar Parkı’nda da yenileme çalışması başlattı. Başlatılan çalışma ile parkın büyüklüğü iki katına çıkartılırken parktaki yeşil alan miktarı ve ağaç sayısı da arttırılıyor.

Bayrampaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bir yandan ilçedeki parkların sayısını arttırırken diğer taraftan mevcut parkları yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Orta Mahalle’de bulunan Dr. Sümer Çavdar Parkı’nda da yenileme çalışması başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde, parkın büyüklüğü iki katına çıkartılıyor, parktaki ağaç sayısı ile yeşil alan miktarı arttırılıyor ve çocuk oyun grupları yenileniyor. Ayrıca parka yepyeni bir havuz yapılıyor ve toplam 11 adet işlevsel oturma grubu (kamelya ve pergola) inşa ediliyor.

Parktaki çalışmaların hızlıca tamamlanarak, parkın yepyeni görünümüyle kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.