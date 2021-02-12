Bayrampaşa'da esnafa örnek olacak pandemi desteği

Bayrampaşa Belediyesi, belediye mülklerinde kiracı olan ve pandemiden dolayı zor bir dönem geçiren esnafa destek olmak amacıyla kiralarda yüzde 90’a varan oranda indirim yaptı.

Koronavirüs salgınına karşı başarılı bir mücadele veren Bayrampaşa Belediyesi, bir yandan da pandemi nedeniyle zor bir dönem geçiren esnafa destek oluyor. Bu kapsamda Bayrampaşa Belediyesi, kiracısı olan 100’e yakın esnafı mutlu edecek bir karara imza attı. Alınan karara göre esnafın kiralarında yüzde 90’a varan oranda indirime gidildi. Belediye mülkünde kiracı olan esnaflar kararı büyük mutlulukla karşıladı.

“BU KARA GÜNLERİ DE ARKAMIZDA BIRAKACAĞIZ”

Kararın altında imzası bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Tüm dünya ile birlikte, ülke ve millet olarak salgına karşı büyük bir mücadele içindeyiz. Hiç şüphesiz salgın hepimizin yaşamını olumsuz olarak etkiledi. Bu olumsuz etkiyi yaşayanlar arasında çok sayıda esnafımız da yer alıyor. Biz de belediye mülklerinde kiracı olan esnafımıza destek olmak amacıyla kira oranlarında indirim yaptık. Birlik, bütünlük ve anlayış içinde bu kara günleri de arkamızda bırakacak ve güzel günlerde doya doya yeniden kucaklaşacağız” dedi.