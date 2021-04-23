Bayrampaşa'da CHP'nin 23 Nisan afişleri de indirildi!

CHP Bayrampaşa llçesi'nin 23 Nisan'la ilgili astığı kutlama mesajı afişlerinin AKP'li belediye tarafından indirilmesi tepkilere neden oldu. CHP tarafından Menkez Bankası'ında kayıp 128 Milyan afişlerini parti binalarına asması güvenlik güçleri tarafından kaldırılması dikkat çekmişti. 128 Milyar afişleriinn indirilmesi tartışmaları sürerken 23 Nisan afişlerinin de indirilmesina anlam verilemedi. CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Hasan Mutlu konuyu yaptığı kamuouy açıklaması ile duyurdu. Mutlu'nun sosyal medya hesaplarından yaptığı kamuoyu açıklaması şöyle:

Bayrampaşa’mızda İlçe başkanlığımız tarafından özel gün ve bayramlarda asmış olduğumuz pankartlar Bayrampaşa Belediyesi çalışanları tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden indirilmekte ve sorulduğunda belediye tarafından talimat verildiği tarafımıza belirtilmiştir. İlk başta göstermemiş olduğumuz ve art niyet aramadığımız yapılan uygulamada bu süreçte asmış olduğumuz 23 nisan pankartlarımızın indirilmesi bardağı taşıran son damla olmuştur. Mevcut iktidar partisinin ve onun ortağının pankartları Bayrampaşa’nın tüm bölgelerinde aylarca dururken Cumhuriyet Halk Partisinin pankartları neden indirilmekte merak ediyoruz. Yapmış oldukları bu haksız tutumun takipçisi olacağımızı ve hiçbir pankartımızı bu şekilde kimsenin indiremeyeceğini kamuoyuna bildiririz.